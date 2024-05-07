Milli Savunma Bakanlığı 1829 sürekli işçi alımı kurası ne zaman? (MSB işçi alımı kura takvimi)

Milli Savunma Bakanlığı 1829 sürekli işçi alımı başvurularının tamamlanması ardından kura takvimine yönelik araştırmalar başladı. MSB tarafından yayımlanan takvime göre, kura çekimi mayıs ayında yapılacak. Peki, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sürekli işçi alımı kurası ne zaman

Milli Savunma Bakanlığı 1829 sürekli işçi alımı kurası ne zaman? (MSB işçi alımı kura takvimi) - 1

Milli Savunma Bakanlığı, kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda 1.829 açıktan sürekli işçi istihdam edilecek. Buna göre açık pozisyonlar için sözlü/uygulamalı sınav yapılacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi için kura çekimi gerçekleştirilecek.

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Milli Savunma Bakanlığı 1829 sürekli işçi alımı kurası ne zaman? (MSB işçi alımı kura takvimi) - 2

MSB KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) 16 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 10:00’da noter huzurunda yapılacak.

Milli Savunma Bakanlığı 1829 sürekli işçi alımı kurası ne zaman? (MSB işçi alımı kura takvimi) - 3

KURA SÜRECİNİN AYRINTILARI

Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili Yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık iş gücü miktarının 4 katı asil 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecektir. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylar arasından açık iş gücü miktarının 4 katı asil, 4 katı yedek aday kurayla ayrıca belirlenecek.

Milli Savunma Bakanlığı 1829 sürekli işçi alımı kurası ne zaman? (MSB işçi alımı kura takvimi) - 4

BELGE KONTROLÜ YAPILACAK

Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir. Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonucu Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacaktır. Sınav sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacak.Belge kontrolünü ve teslimini müteakip sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden duyurulacak. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacak.

Sözlü/uygulamalı sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacak.

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