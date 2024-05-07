Milli Savunma Bakanlığı 1829 sürekli işçi alımı kurası ne zaman? (MSB işçi alımı kura takvimi)
Milli Savunma Bakanlığı 1829 sürekli işçi alımı başvurularının tamamlanması ardından kura takvimine yönelik araştırmalar başladı. MSB tarafından yayımlanan takvime göre, kura çekimi mayıs ayında yapılacak. Peki, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sürekli işçi alımı kurası ne zaman
Milli Savunma Bakanlığı, kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda 1.829 açıktan sürekli işçi istihdam edilecek. Buna göre açık pozisyonlar için sözlü/uygulamalı sınav yapılacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi için kura çekimi gerçekleştirilecek.