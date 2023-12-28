Cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul Ankara İzmir 29 Aralık cuma namazı saat bilgisi

2023'ün son cuma namazı öncesi Müslümanların namaz saati araştırmaları başladı. Yılın son cuma namazını camide cemaatle kılmak isteyen binlerce kişi, ikamet ettikleri şehirde cuma namazının saat kaçta kılınacağını öğrenmek istiyor. Her hafta birkaç dakika farklılık gösteren cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanıyor. İşte, 29 Aralık 2023 il il cuma namazı saatleri...

Cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul Ankara İzmir 29 Aralık cuma namazı saat bilgisi - 1

29 Aralık Cuma gününün yaklaşmasıyla birlikte, Aralık ayı içinde eda edilecek beşinci cuma namazına yönelik hazırlıklar hız kazandı. Vatandaşlar, başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana gibi büyük şehirlerin cuma namazı saatlerini sorguluyor. Bulundukları illere ait cuma namazı saatlerini sorgulayan vatandaşlar, bir yandan da namaza yönelik hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. İslam dünyası tarafından büyük önem verilen cemaatle birlikte toplu şekilde kılınan cuma namazının il il saatlerini haberimizde bir araya getirdik. İşte, 29 Aralık 2023 Diyanet il il cuma namazı saat bilgisi...

TÜRKİYE HABERLERİ

Cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul Ankara İzmir 29 Aralık cuma namazı saat bilgisi - 2

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, tüm illerin cuma namazı vakitlerini internet sitesi üzerinden paylaştı.

Cuma namazı 29 Aralık 2023 tarihinde İstanbul'da 13:11'de Ankara'da 12:55'de İzmir'de 13:18'de Adana'da 12:45'de Bursa'da ise 13:10'da kılınacak.

Cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul Ankara İzmir 29 Aralık cuma namazı saat bilgisi - 3

İL İL NAMAZ SAATLERİ

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Cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul Ankara İzmir 29 Aralık cuma namazı saat bilgisi - 4

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

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