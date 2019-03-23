Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinge katılan kişi sayısını açıkladı
Anadolu Ajansı
Cumhur İttifaki İzmir'den sonra ikinci büyük mitingini Ankara'da yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında mitinge katılan kişi sayısını açıkladı.
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1Cumhur İttifaki İzmir'den sonra ikinci büyük mitingini başkent Ankara'da yaptı.
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2AKM Hipodrom'da düzenlenen Büyük Ankara Mitingi'ne katılmak için çok sayıda vatandaş, sabah saatlerinden itibaren alanı doldurdu.
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3Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte kürsüye çıkarak seçmeni selamladı.
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4Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi öncesinde bir araya geldi.
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5Mitingde önce Ankara adayı Mehmet Özhaseki ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşma yaptı. Mitingde sahneye son olarak Erdoğan çıktı.
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6Mitingde konuşan Erdoğan "Sordum şu sıralar hipodromda ne kadar insan var dedim Emniyetin verdiği rakamı söylüyorum. 450 bin. Ankara biz 31 Mart'a hazırız diyor" dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart, sandıklarda hesaplaşma değil, geleceğimizi tayin etme yeri haline dönüşecektir." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart'ta dünyanın öbür ucundan bizi tehdit edenlere öyle cevap vereceğiz ki bir daha kimse bu millete parmak sallama cesareti bulamayacak." dedi.
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Erdoğan, "(Mansur Yavaş) Bu adam Ankara'nın başına gelirse ne tür sahte senetler düzenleyeceğini düşünün. Onun için bunlara dersi büyük vermek lazım." ifadesini kullandı.
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Sezai Temelli'nin sözlerine ilişkin Erdoğan, "İtiraz edemezler çünkü bunlara 'Bizim oyumuzla seçildiğinizi bileceksiniz' denilerek ültimatom peşinen verildi." dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu seçim, milli irade yüzsüzleri için yolun sonu olacaktır." ifadesini kullandı.
Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesinin yıl sonunda hizmete açılacağını bildirdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde savunma sanayisinde özgün tasarımlarla ve ileri teknolojiyle Türkiye'yi küresel bir oyuncu haline getireceğiz." diye konuştu.
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