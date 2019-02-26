Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz doğum günü

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Açıklama yapan Erdoğan, "Her canlı doğar, büyür, gelişir, ölür. Biz de her canlı gibi böyle bir süreci yaşadık. Yaşıyoruz. Ve gerek ilmi noktada gerekse siyasette attığımız adımlarla tüm milletimize, insanlığa hizmet etmenin gayreti içerisinde olduk. Şimdi de bu serüven böyle devam ederken, 65'i de yakaladık. Allah milletimize hizmet yolunda, ülkemize hizmet yolunda bizlere ömrü verdikçe biz de devam edeceğiz. Milletimizle beraber bu yolda olacağız. Hedefimiz de tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Yeter ki bir olalım beraber olalım. İri olalım hep birlikte Türkiye olalım çok teşekkür ediyorum" dedi. Erdoğan açıklamasının ardından makam aracında bekleyen eşi Emine Erdoğan'a da çikolata ikram etti.