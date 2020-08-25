Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü dolayısıyla Bitlis Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Bitlis'teki Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.