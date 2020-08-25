Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ziyaret
Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Bitlis'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.
Abone ol
Paylaş
25.08.2020 - 16:34
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü dolayısıyla Bitlis Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Bitlis'teki Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop da eşlik etti.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.