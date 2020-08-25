Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ziyaret

Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Bitlis'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.

25.08.2020 - 16:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ziyaret - 1
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü dolayısıyla Bitlis Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ziyaret - 2
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Bitlis'teki Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ziyaret - 3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop da eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ziyaret - 4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ziyaret - 5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ziyaret - 6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ziyaret - 7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ziyaret - 8
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ziyaret - 9
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ziyaret - 10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ziyaret - 11
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ziyaret - 12
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