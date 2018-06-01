Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdu'na sürpriz ziyaret
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Altındağ ilçesinde bulunan Hüseyin Gazi Öğrenci Yurduna sahurda sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.
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1Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir öğrencinin sosyal medya aracılığıyla yaptığı davet üzerine sürpriz ziyaret gerçekleştirdiği yurtta gençlerle sahurda bir araya geldi.
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2Erdoğan, bir öğrencinin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Sayın Cumhurbaşkanım, bir gece de bizim Hüseyin Gazi Yurdu'nda sizi misafir etsek de sahuru birlikte yapsak?" davetine, "Çayınız hazırsa geliyorum." yanıtını verdi.
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Altındağ'daki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdu'na sürpriz ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda, kendisine Twitter'dan davette bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Güngör Atak karşıladı.
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4Daha sonra Atak ve beraberindeki öğrencilerle yurdun yemekhanesine geçen Erdoğan, gençlerle sohbet ederek sahur yaptı.
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5Sohbet sırasında üniversite öğrencileriyle özçekim ve hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, öğrenim gördükleri üniversiteler ve derslerinin durumu hakkında bilgi aldı
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