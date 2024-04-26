İstanbullular dikkat! Bisiklet turu nedeniyle birçok yol kapanacak

SAAT 07.00’DE KAPATILACAK YOLLAR

Beşiktaş Meydan İle Zincirlikuyu D-100 Güney katılım arası

Çatladıkapı ışıklardan Sultanahmet Meydan arası

Üçler Sokak ve buna bağlanan cadde ve sokaklar

Tavukhane Sokak

Nakilbent Sokak ve buna bağlanan cadde ve sokaklar

Aksakal Caddesi ve buna bağlanan cadde ve sokaklar

Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü üzerinden D-100 Karayolu Güney Yola katılım,

Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Karayolu Güney katılım,

Mahir İz Caddesi Altunizade Köprü üzeri D-100 Karayolu Güney Yola katılım

Tophanelioğlu Caddesi D-100 Karayolu Güney yola katılım

Uzunçayır O-1 Bağlantı Yolu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi İle Uzunçayır Köprülü Kavşağı Kadıköy istikameti,

Taşköprü Caddesi

Fener Kalamış Caddesi

Ahmet Mithat Efendi Caddesi

Operatör Cemil Topuzlu Caddesi

Çetin Emeç Bulvarı

Bağdat Caddesi

Alternatif Güzargahlar

Üsküdar istikametini kullanacak sürücüler için Nuhkuyusu Caddesi

D-100 Karayolu üzerinden Kadıköy İstikametini kullanacak sürücüler için Göztepe Köprüsü

Taşköprü Caddesi

Ahmet Mithat Efendi Caddesi

Ahmet Mithat Efendi Caddesi

Operatör Cemil Topuzlu Caddesi

Çetin Emeç Bulvarı

Bağdat Caddesi ve Turgut Özal Bulvarını kullanacak sürücüler için Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ve D-100 Karayolunu

Büyükyalı Caddesi’nden gelen Akım Turgut Özal Bulvarı İstikametine yönlendirilecek