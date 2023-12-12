D-100’de makas atan sürücü kazaya neden oldu: 3 yaralı (Sürücünün kaçtığı iddia edildi)

İstanbul D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisinde, makas attığı iddia edilen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince hafif ticari araca çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle takla atarken, araç sürücüsünün kaçtığı iddia edildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

D-100’de makas atan sürücü kazaya neden oldu: 3 yaralı (Sürücünün kaçtığı iddia edildi) - 1

İstanbul’da makas atan sürücü, D-100 Karayolu’nda kazaya neden oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza Cevizlibağ mevkisi, Yenibosna yönünde saat 00.00 sıralarında meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

D-100’de makas atan sürücü kazaya neden oldu: 3 yaralı (Sürücünün kaçtığı iddia edildi) - 2

Makas attığı iddia edilen 34 HHD 086 plakalı otomobilin sürücü, aracının kontrolünü kaybedince Fatih Şin’in kullandığı 34 BLC 276 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra takla attı.

D-100’de makas atan sürücü kazaya neden oldu: 3 yaralı (Sürücünün kaçtığı iddia edildi) - 3

Otomobil ters dönerken, kazaya neden olan sürücüsünün ise kaçtığı öne sürüldü.

Kazada hafif ticari araçta bulunan Fatih Şin, Tuğçe Yücel ve Asya Atılmış yaralandı.
D-100’de makas atan sürücü kazaya neden oldu: 3 yaralı (Sürücünün kaçtığı iddia edildi) - 4

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
D-100’de makas atan sürücü kazaya neden oldu: 3 yaralı (Sürücünün kaçtığı iddia edildi) - 5

Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

D-100’de makas atan sürücü kazaya neden oldu: 3 yaralı (Sürücünün kaçtığı iddia edildi) - 6

Ekipler bölgede önlem alırken, trafik ise kontrollü sağlandı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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