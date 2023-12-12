D-100’de makas atan sürücü kazaya neden oldu: 3 yaralı (Sürücünün kaçtığı iddia edildi)
İstanbul D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisinde, makas attığı iddia edilen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince hafif ticari araca çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle takla atarken, araç sürücüsünün kaçtığı iddia edildi. Kazada 3 kişi yaralandı.
İstanbul’da makas atan sürücü, D-100 Karayolu’nda kazaya neden oldu.
Edinilen bilgiye göre kaza Cevizlibağ mevkisi, Yenibosna yönünde saat 00.00 sıralarında meydana geldi.