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Dava kararı eline ulaştı, ailesini katletti

TKocaeli’nin Gölcük ilçesinde eski eşi Züleyha ile oğlu Oğuz Can’ı tabanca ile öldürüp, kızı Nur Seda’yı da ağır yaralayıp, aynı silahla intihar eden emekli uzman çavuş Nevzat Acar’ın, boşanmak istemediği, bu nedenle ailesini tehdit ettiği, olaydan 3 gün önce boşanma ile sonuçlanan dava kararının eline ulaşması ile saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Dava kararı eline ulaştı, ailesini katletti - 1

Kocaeli’de ailesini katleden emekli uzman çavuşun, olaydan 3 gün önce eşinden boşandığı ortaya çıktı.

Olay, 23 Ekim’de Gölcük’te meydana geldi. Emekli uzman çavuş Nevzat Acar, eski eşi Züleyha Acar ile çocukları Nur Seda ve Oğuz Can Acar’ı tabanca ile vurup, aynı silahla intihar etti.

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Züleyha Acar ile Oğuz Can Acar’ın yaşamını yitirdiği belirlendi, nişan hazırlığı yapan Nur Seda Acar ise hastaneye kaldırıldı.

Genç kızın yoğun bakımda tedavisi sürerken, Nevzat, Züleyha ve Oğuz Can Acar’ın cenazeleri dün Zonguldak’a getirildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Dava kararı eline ulaştı, ailesini katletti - 2

Nevzat Acar, Çaycuma ilçesi Yukarıdere köyünde toprağa verildi. Züleyha ve Oğuz Can Acar’ın cenazeleri ise Çaycuma ilçesi Karalar Mahallesi’nde defnedildi.

Cenazede ailenin yakınları, ağıt yakıp, gözyaşı döktü.
Dava kararı eline ulaştı, ailesini katletti - 3

DAVA KARARI ELİNE ULAŞINCA SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRDİ

Öte yandan Nevzat Acar’ın eşine 12, oğluna 9, kızına da 3 kez el ateş ettiği belirlendi.

Boşanmak istemeyen Nevzat Acar’ın ailesini tehdit ettiği, olaydan 3 gün önce boşanma ile sonuçlanan dava kararının eline ulaşması ile saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Dava kararı eline ulaştı, ailesini katletti - 4

Kuzeni Züleyha Acar’ın boşandığını ancak soyadını bile değiştiremeden öldürüldüğünü belirten Burak Çelikkanat, “3 yıldır boşanma davası vardı. Olaydan 3 gün önce boşanma sonuçlanıyor. Kararı da Nevzat Acar’ın eline gidiyor. Duyduğumuza göre tehdit etmiş; ‘Boşanma davası sonuçlanınca sizi öldüreceğim, tarayacağım.’ demiş. Boşanma sonuçlanınca adam pusu kuruyor.” diye konuştu.

Dava kararı eline ulaştı, ailesini katletti - 5

Acar şöyle devam etti:

“Gölcük’te onları takip etmiş. En sonunda ablam çocukları ile eve girerken kapının önünde kıstırıyor. Dışarıdan kurşun sıkıyor ve çocuğunun ayağına geliyor, tekrar ateş edince karnına geliyor. Kapı açılınca oğluna sırtından da sıkıyor. 9 tane kurşun sıkmış. Kızı, babasını tutmaya çalışırken ayağından, karnından vuruyor. Eve giremiyorlar. Bunlar, hep merdiven boşluğunda oluyor. Ablam o ara polisi aramış. Sonra ablama 12 tane kurşun sıkıyor. Çıkarken de kızının başına ateş etmiş. Ablam ile oğlu orada vefat ediyor. Kız da şu an hastanede. Kızın sevdiği vardı, nişanlanacaktı maalesef o da olmadı.”
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