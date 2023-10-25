Dava kararı eline ulaştı, ailesini katletti

Acar şöyle devam etti:

“Gölcük’te onları takip etmiş. En sonunda ablam çocukları ile eve girerken kapının önünde kıstırıyor. Dışarıdan kurşun sıkıyor ve çocuğunun ayağına geliyor, tekrar ateş edince karnına geliyor. Kapı açılınca oğluna sırtından da sıkıyor. 9 tane kurşun sıkmış. Kızı, babasını tutmaya çalışırken ayağından, karnından vuruyor. Eve giremiyorlar. Bunlar, hep merdiven boşluğunda oluyor. Ablam o ara polisi aramış. Sonra ablama 12 tane kurşun sıkıyor. Çıkarken de kızının başına ateş etmiş. Ablam ile oğlu orada vefat ediyor. Kız da şu an hastanede. Kızın sevdiği vardı, nişanlanacaktı maalesef o da olmadı.”