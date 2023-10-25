Dava kararı eline ulaştı, ailesini katletti
TKocaeli’nin Gölcük ilçesinde eski eşi Züleyha ile oğlu Oğuz Can’ı tabanca ile öldürüp, kızı Nur Seda’yı da ağır yaralayıp, aynı silahla intihar eden emekli uzman çavuş Nevzat Acar’ın, boşanmak istemediği, bu nedenle ailesini tehdit ettiği, olaydan 3 gün önce boşanma ile sonuçlanan dava kararının eline ulaşması ile saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Kocaeli’de ailesini katleden emekli uzman çavuşun, olaydan 3 gün önce eşinden boşandığı ortaya çıktı.
Olay, 23 Ekim’de Gölcük’te meydana geldi. Emekli uzman çavuş Nevzat Acar, eski eşi Züleyha Acar ile çocukları Nur Seda ve Oğuz Can Acar’ı tabanca ile vurup, aynı silahla intihar etti.
İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Züleyha Acar ile Oğuz Can Acar’ın yaşamını yitirdiği belirlendi, nişan hazırlığı yapan Nur Seda Acar ise hastaneye kaldırıldı.
Genç kızın yoğun bakımda tedavisi sürerken, Nevzat, Züleyha ve Oğuz Can Acar’ın cenazeleri dün Zonguldak’a getirildi.