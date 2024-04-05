Defalarca bıçakladı, ölmesi için başında bekledi! Mucize kadın yaşadığı dehşeti anlattı
Başakşehir'de boşanmak istediği eşi Ferhat Karlı tarafından vücudunun 22 yerinden bıçaklanan ve bir hafta yoğun bakımda kalan Dilem Gül Karlı, hayati tehlikeyi atlattı. Boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbelerine rağmen hayata yeniden tutunan Karlı'ya doktorlar "Mucize kadın" ismini verdi. O gün yaşadıklarını anlatan Karlı, "Ölmek istemiyordum. Çünkü ben iki çocuk annesiyim ve ayakta durmak zorundayım, güçlü olmak zorundayım." dedi.
Boşanmak istediği için defalarca bıçaklanan 24 yaşındaki Dilem Gül Karlı, yaşadığı dehşeti anlattı.