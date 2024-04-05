Defalarca bıçakladı, ölmesi için başında bekledi! Mucize kadın yaşadığı dehşeti anlattı

"HASTANEDE BANA 'MUCİZE KADIN' DİYORLAR"

Sözlerini iki çocuk annesi olduğunu hatırlatarak sürdüren Karlı, "O gün çok korktum ve ölmek istemiyordum. Çünkü ben iki çocuk annesiyim ve ayakta durmak zorundayım, güçlü olmak zorundayım. Hakkımı istiyorum, hak ne ise onu istiyorum. Lütfen kadınlar ölmesin. Hiçbir suçumuz yokken, suçumuz olsun ya da olmasın. Bizim hakkımız bu değil. Şu an dalağım yok, yine risk altındayım. Kalbime stent takıldı, karaciğerim kesilmiş, karaciğerim onarıldı. Bağırsağım kesilmiş. Parmağım kesilmiş, parmağımdan ameliyat olmam lazım. Boğazımdan yutkunabiliyorum ama zor nefes alıyorum. Yürümeye çalışıyorum ama zorluk yaşıyorum. Burada benim adıma, 'Mucize kadın' diyorlar artık. 'Çok iyi toparladın, sen çok güçlüsün' diyorlar. Evet güçlüyüm, güçlü olmak zorundayım. 22 bıçak darbesine rağmen ayaktayım ve ayakta olmaya devam edeceğim. Hakkımı en sonuna kadar savunacağım" şeklinde konuştu