Define hayaliyle taş köprüyü tahrip ettiler

Bölgede yaşayanlar ise köprünün bir an önce restore edilerek eski haline getirilmesini istedi.



Mahalleli Mustafa Ertürk (66), köprünün 1948 yılında 5 mahalle sakini tarafından yapıldığını belirterek, "1 gün önce tarlamı sulamaya geldim. Böyle bir durum yoktu. Ertesi gün geldiğimde, köprüyü bu şekilde buldum. Muhtemelen gece yaptılar. Defineciler öncelikle bu köprünün yeni bir köprü olduğunu bilsin. Burada define yok. Onarmak istedik ama SİT alanı diye dokunamıyoruz" diye konuştu.