Şans eseri bulundu: Defineciler koruma altındaki bölgeyi talan etti

Ekibin üyelerinden Bülent Erkan ise "Beton kırıcı ile kırıp çuvala doldurmuşlar ve define aramışlar. Yani aylarca çalışmışlar. Çıkış yolundan iskele yaparak içeriye girmişler. Girip günlerce, haftalarca, aylarca çalışmışlar. Bu çok üzücü bir durum." dedi.



Tarihi merdivenler ve sarkıklara zarar verildiğini anlatan Erkan, "Çuvallardan iskele yapmışlar, kayaları, molozları içine doldurmuşlar. Hafriyatı çuvallara doldurulup sağlı sollu duvar yapmışlar. Define arayarak kaçak kazı yapmışlar. Ben ilk defa böyle bir şey gördüm." şeklinde konuştu.