Şans eseri bulundu: Defineciler koruma altındaki bölgeyi talan etti
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde macera rotaları belirlemek için çalışma yürüten ekip, incelemek için girdikleri mağarada define avcılarının bıraktığı izlere rastladı.
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde macera rotaları belirlemek için çalışmalar yürüten ekip, incelemek için girdikleri mağarada, define avcılarının verdiği tahribatla karşılaştı. Sit alanı olarak ilan edilen bölgede yüzlerce çuvalın olduğu mağara içerisinde yapılan kaçak kazılar sebebiyle birçok kültür varlığına da zarar verildiği tespit edildi.