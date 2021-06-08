Deniz salyası (müsilaj) nedir, neden oluşur? İşte müsilajın nedenleri

Halk arasında deniz salyası olarak bilinen müsilaj, son dönemde Marmara Deniz'ini tamam kaplamasıyla gündeme geldi. Bir doğa olayı olan müsilaj bu yıl neden bu kadar arttığı merak ediliyor.

5 SORUDA MARMARA DENİZİ'NDE DENİZ SALYASI (HABERE GİT)