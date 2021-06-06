SON DAKİKA: Bakan Kurum Marmara için acil eylem planını açıkladı

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Marmara Belediyeler Birliği müsilaj sorununu görüşmek için toplantı düzenledi.

Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı'na Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı.



Kocaeli'de düzenlenen toplantı sonrası Bakan Kurum açıklama yaptı.



"El birliği ile iş birliği ile göz bebeğimiz Marmara'yı kurtaracağız" diyen Kurum, "Bir an evvel karasal, tarımsal ve gemi kaynaklı ne kadar farklı kirlilik türü varsa hepsini ortadan kaldırmalıyız" ifadelerini kullandı.



Hedeflerinin Marmara Bölgesi'nde yaşayan 25 milyon vatandaşımızın içini sızlatan o görüntüleri yok etmek olduğunu belirten Kurum, "Marmara Denizi'mizi bir seferberlik anlayışıyla tertemiz hale getirmek ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin üzerinde bir vazifedir, bir borçtur" diye konuştu.



Kurum ardından acil eylem planını açıkladı:

- Marmara'da kirliliğin azaltılması amacıyla bir koordinasyon kurulu kurulacak. Fiilen çalışıyor ama resmi olarak haftaya kurulacak.

- Marmara Denizi bütünleşik strateji planını hazırlayıp çalışmaları bu planda yürüteceğiz.

- Marmara Denizi'nin tamamını koruma alanı olarak belirleme çalışmalarına başlayacağız.

- Acil müdahale etmemiz gerekiyor. 8 Haziran'dan itibaren 7/24, müsilajın tamamen temizlenmesi için acil bir çalışma başlatacağız.

- Bölgede bulunan kirliliğin en büyük nedenlerinden biri olduğunu tespit ettiğimiz tesisleri ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştüreceğiz.

- Marmara Denizi'ne deşarj yapan atık su arıtma tesisleri deşarj standartlarını denizin hassas yapısını dikkate alarak yapacak. Standartlar 3 ay içerisinde güncellenerek hayata geçirilecek.

- Arıtılmış suların yeniden kullanılması ile ilgili teşvikler vereceğiz.

- Atık su arıtma tesislerini gerektiği gibi işletmeyen OSB'lerin rehabilitasyon ve iyileştirme çalışmalarıyla ileri arıtma teknolojilerine geçişi hızlandırılacak.

- Atık su arıtımını kolay hale getirmek için verdiğimiz destekleri artıracağız.

- Kirliliğe sebep veren tershanelerimiz var. Bunlara yönelik temiz üretim tekniklerini yaygınlaştıracağız.

- Bakanlığımız tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde; alıcı ortama deşarj yapan atık su arıtma tesislerinin tamamı 7/24 online izlenecek. Marmara Denizi'ndeki 91 izleme noktası 150'ye çıkarılacak. Türkiye Çevre Ajansı eliyle, Marmara Denizi ile ilişkili tüm havzalardaki denetimler, uzaktan algılama, uydu ve erken uyarı sistemleri, insansız hava araçları ve radar sistemleri kullanılarak artırılacak.

- Marmara Denizi kıyılarını kapsayacak şekilde deniz çöpleri eylem planını 3 ayda uygulamaya koyacağız.



- Basınçlı ve damlama sulama sistemlerini yaygınlaştıracağız. Dereler vasıtasıyla kirliliğin marmara Denizi'ne ulaşmasını engelleyeceğiz.

- Zeytin ve peyniraltı suyu üretiminde atık su arıtma için teknolojik dönüşüm yapılmasını sağlayacağız.

- Kentsel temizlik ve benzeri işlerde zararlı madde kullanımını azaltacağız.

- Marmara Denizi'ndeki tüm hayalet ağlar bir yıl içinde temizlenecek.

- Ekosistem temelli balıkçılığın yapılması sağlanacak. Koordinasyon kurulunun alacağı cezai kararlar belirlenecek.

- Müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılara gerekli destek sağlanacak.

- Deniz suyu sıcaklığının azaltılması için soğutma suları ve termal tesislerden oluşan sıcak suların etkilerinin azaltılması için önlem alacağız.

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