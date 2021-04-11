Denizli'de çocuk parkına rastgele ateş açtı

Denizli'de iddiaya göre, parktaki çocukların gürültü yapmasına sinirlenen 1 kişi, av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş etti. Çocukları korumaya çalışan 1 kişiyi bacağından yaralayıp kaçan şüpheli polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

DHA 11.04.2021 - 18:26

Denizli'de çocuk parkına rastgele ateş açtı - 1
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kişi çocuklarının gürültü yaptığı gerekçesiyle ateş açtı.
Denizli'de çocuk parkına rastgele ateş açtı - 2
Olay, saat 16.00 sularında Akçeşme Mahallesi 2526 Sokak'taki çocuk parkında meydana geldi.
Denizli'de çocuk parkına rastgele ateş açtı - 3
Hasan A, çocuklar parkta oynadığı sırada elindeki av tüfeğiyle havaya rastgele ateş açmaya başladı. Çocuklar ve çevredekiler panik yaşarken, parkta yeğenlerini korumaya çalışan Şahin Uzar sol bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı.
Denizli'de çocuk parkına rastgele ateş açtı - 4
Hasan A. olayın ardından kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Denizli'de çocuk parkına rastgele ateş açtı - 5
Sol bacağından yaralanan Şahin Uzar, ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Denizli'de çocuk parkına rastgele ateş açtı - 6
Tüfekle olay yerinden kaçan Hasan A. ise evine girmeye çalıştığı sırada polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
Denizli'de çocuk parkına rastgele ateş açtı - 7
Yapılan incelemede, Hasan A'nın parkta rastgele 6 el ateş ettiğini tespit edildi.
Denizli'de çocuk parkına rastgele ateş açtı - 8
Olayın görgü tanıklarından Hüseyin Akcan, çocuklarının üzerine tanımadığı bir kişinin tüfekle ateş açtığını iddia ederek, "Çocuklarım parkta oynuyordu. 6 el tüfekle ateş edildiğini duyunca parka geldim; kayınbiraderimi bacağından vurulmuş, yaralı halde buldum. Elinde tüfek bulunan kişi çocukların üzerine doğru ateş etmiş. Kayınbiraderim de çocukları korumak için önlerine geçince yaralanmış" dedi.
Denizli'de çocuk parkına rastgele ateş açtı - 9
Şüpheli Hasan A.'nın polisteki ilk ifadesinde çocukların parkta gürültü çıkardığını öne sürüp, bu duruma sinirlendiği için çevreye ateş ettiğini söylediği öğrenildi.
Denizli'de çocuk parkına rastgele ateş açtı - 10
Denizli'de çocuk parkına rastgele ateş açtı - 11
Denizli'de çocuk parkına rastgele ateş açtı - 12
Denizli'de çocuk parkına rastgele ateş açtı - 13

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER