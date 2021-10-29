Denizli'de tartışılan heykeller kaldırıldı

Denizli'de Merkezefendi Belediyesince bir parka sağlıkçıları temsilen yaptırılan heykeller kaldırıldı. Estetik ve mimari yapısı nedeniyle yoğun eleştiri alan o heykeller yerine ''Çalıştıkça büyür aşkımız'' yazılı kalp şeklinde bir simge yerleştirildi.

Haberler - DHA 29.10.2021 - 17:23 | Son Güncelleme : 29.10.2021 - 17:35

Denizli'de tartışılan heykeller kaldırıldı - 1

GECE SAATLERİNDE KALDIRILDI

Merkezefendi Belediyesi'nin corona virüs salgınında canı pahasına mücadele eden ve hayatını kaybeden sağlıkçılar için Bahçelievler Mahallesi Gülistan Caddesi'ndeki alana inşa ettiği tematik sağlık parkında yer alan, görüntüsüyle 'de gündem olan heykeller, dün gece saatlerinde kaldırıldı.

Denizli'de tartışılan heykeller kaldırıldı - 2

MİMARİ YAPISIYLA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Mimari yapısıyla vatandaşların tepkisini çeken 3 heykelin Merkezefendi Belediyesi'nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü deposuna götürüldüğü belirtildi.

Denizli'de tartışılan heykeller kaldırıldı - 3

KALP ŞEKLİNDE SİMGE YERLEŞTİRİLDİ

Heykellerin yerine ''Çalıştıkça büyür aşkımız'' yazılı kalp şeklinde bir simge yerleştirildi.

Denizli'de tartışılan heykeller kaldırıldı - 4

KALDIRILMASI TALİMATINI BAŞKAN VERDİ

Sağlık personellerini simgeleyen heykellerin Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın talimatıyla kaldırıldığı belirtildi.

Denizli'de tartışılan heykeller kaldırıldı - 5

İşte tartışılan o heykellerden ve yerine konulan kalp şeklindeki simgeden kareler...

Denizli'de tartışılan heykeller kaldırıldı - 6
Denizli'de tartışılan heykeller kaldırıldı - 7
Denizli'de tartışılan heykeller kaldırıldı - 8
Denizli'de tartışılan heykeller kaldırıldı - 9
Denizli'de tartışılan heykeller kaldırıldı - 10
Denizli'de tartışılan heykeller kaldırıldı - 11
Denizli'de tartışılan heykeller kaldırıldı - 12
Denizli'de tartışılan heykeller kaldırıldı - 13
Denizli'de tartışılan heykeller kaldırıldı - 14
Denizli'de tartışılan heykeller kaldırıldı - 15
Denizli'de tartışılan heykeller kaldırıldı - 16

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