Denizli'de tartışılan heykeller kaldırıldı

GECE SAATLERİNDE KALDIRILDI

Merkezefendi Belediyesi'nin corona virüs salgınında canı pahasına mücadele eden ve hayatını kaybeden sağlıkçılar için Bahçelievler Mahallesi Gülistan Caddesi'ndeki alana inşa ettiği tematik sağlık parkında yer alan, görüntüsüyle Türkiye'de gündem olan heykeller, dün gece saatlerinde kaldırıldı.