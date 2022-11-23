"Deprem ardından gökyüzü kızıla boyandı" iddiası ardından gündeme geldi: Gökyüzü neden kırmızı (kızıl) olur?

Düzce'de 23 Kasım 2022 tarihinde saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem ardından sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı. En çok konuşulan ve paylaşılan konulardan biri de kızıl gökyüzü oldu. Gökyüzünün kızıllaşan görüntüsünü yakalayan vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak şaşkınlıklarını ve tedirginliklerini dile getirdi. Bazı vatandaşlar, gökyüzünde oluşan kızıl görüntüyü depreme bağladı. Peki, gökyüzü neden kırmızı (kızıl) olur? işte gökyüzünün farklı renklere boyanmasının bilimsel yanıtı...

"Deprem ardından gökyüzü kızıla boyandı" iddiası ardından gündeme geldi: Gökyüzü neden kırmızı (kızıl) olur? - 1

Açık ve güzel bir havada gökyüzünü mavi, bulutları beyaz, Güneş’i ise sarıya yakın bir renkte görürüz. Ancak gün doğumu ve gün batımı sırasında, gökyüzünde pembeden turuncuya farklı tonlarda renklere şahit oluruz.

"Deprem ardından gökyüzü kızıla boyandı" iddiası ardından gündeme geldi: Gökyüzü neden kırmızı (kızıl) olur? - 2

Güneş’ten gelen ışığın rengi beyazdır. Isaac Newton, güneş ışığını prizmanın içinden geçirdiğinde farklı renklere ayrıldığını gözlemlemişti. Beyaz ışığı oluşturan farklı renkler prizmanın içinden geçerken farklı açılarla kırılıyordu.


"Deprem ardından gökyüzü kızıla boyandı" iddiası ardından gündeme geldi: Gökyüzü neden kırmızı (kızıl) olur? - 3

GÖKYÜZÜ NEDEN KIRMIZI OLUR?

Dalga boyu daha kısa olan mavi-mor ışınlar prizmadan geçerken daha büyük açılarla kırılırken, dalga boyu daha uzun olan kırmızı-turuncu ışınlar daha küçük açılarla kırılır. Sonuçta kırmızıdan mora doğru sıralanmış farklı renkler ortaya çıkar.

"Deprem ardından gökyüzü kızıla boyandı" iddiası ardından gündeme geldi: Gökyüzü neden kırmızı (kızıl) olur? - 4

Mavi ışığın dalga boyu daha kısa olduğu için havadaki katı parçacıklar ve moleküller tarafından tıpkı prizmada olduğu gibi daha çok saçılır. Bu nedenle gündüzün büyük bir kısmında, Güneş’in yüksekte olduğu zamanlarda, gökyüzünü mavi renkte görürüz. Güneş’in ufka yakın olduğu gün doğumu ya da gün batımı sırasında ise güneş ışınları atmosferde daha uzun yol kateder. Dolayısıyla mavi ışık Güneş’in yüksekte olduğu zamanlara göre daha çok saçılır. Bu durumda daha az saçılan kırmızı-turuncu ışınlar gözümüze daha çok ulaşır. Bu yüzden gün doğumu ve gün batımı sırasında gökyüzünü kırmızı-turuncu renklerde görürüz.

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