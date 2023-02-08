Deprem bölgesinden çarpıcı fotoğraflar

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Hatay'da bazı binalar yıkıldı. Hatay'ın bu sabah çekilen bir fotğrafı yıkımın boyutunu gözler önüne seriyor.
Adıyaman'da depremde yıkılan bir binanın enkazında kalan bebek, Konya ve Amasya Merzifon havalimanlarında görevli Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekiplerince kurtarıldı.
Türkiye'deki tarihi depremlerden dünyaya onlarca fotoğraf geçen uluslararası haber ajansları, Kahramanmaraş'ta bir babanın tarifsiz acısını da görüntüledi.
Kahramanmaraş'ta bir baba, depremde hayatını kaybeden 15 yaşındaki kızının elini dondurucu soğuğa rağmen bir an bile bırakmadı.
Arama kurtarma ekipleri Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bulunan Aslan Sokak 50’nci yıl binasının enkazında çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler çalışmalar sırasında enkaz ve demir yığınları arasında buldukları saatin, 04.17'de durduğunu görünce büyük üzüntü yaşadı.
Uğur Mumcu Caddesinde yıkılan bir apartmanın enkazından bir çocuk 45 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalardan birinin enkazından yaklaşık 44 saat sonra Suriyeli 33 yaşındaki anne İmed Sabha ile 2 yaşındaki kızı Vafe Sabha (fotoğrafta) kurtarıldı.
Kahramanmaraş merkezde bulunan Trabzon Caddesi'nde yıkılan bir evin enkazından 24 saat sonra Can isimli 14 yaşında bir çocuk çıkarıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesi Karasu Mahallesi'ndeki yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Malatya'da arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, etkili olan kar yağışı, ekiplerin çalışmasını güçleştiriyor.