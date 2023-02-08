Deprem bölgesinden çarpıcı fotoğraflar

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Can kaybı her geçen saat yükselirken, arama-kurtarma çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Yerli ve yabancı ajanslar deprem bölgesinden geçtiği fotoğraflarla yaşanan acıları dünyaya duyuruyor. İşte 10 ili vuran depremin çarpıcı fotoğrafları ve hikayeleri...

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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Hatay'da bazı binalar yıkıldı. Hatay'ın bu sabah çekilen bir fotğrafı yıkımın boyutunu gözler önüne seriyor.

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Adıyaman'da depremde yıkılan bir binanın enkazında kalan bebek, Konya ve Amasya Merzifon havalimanlarında görevli Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekiplerince kurtarıldı.

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DEPREMDE KAYBETTİĞİ KIZININ ELİNİ BIRAKAMADI

Türkiye'deki tarihi depremlerden dünyaya onlarca fotoğraf geçen uluslararası haber ajansları, Kahramanmaraş'ta bir babanın tarifsiz acısını da görüntüledi.

Kahramanmaraş'ta bir baba, depremde hayatını kaybeden 15 yaşındaki kızının elini dondurucu soğuğa rağmen bir an bile bırakmadı. 

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ZAMAN 04.17'DE DURDU

Arama kurtarma ekipleri Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bulunan Aslan Sokak 50’nci yıl binasının enkazında çalışmalarını sürdürüyor. 

Ekipler çalışmalar sırasında enkaz ve demir yığınları arasında buldukları saatin, 04.17'de durduğunu görünce büyük üzüntü yaşadı. 

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Uğur Mumcu Caddesinde yıkılan bir apartmanın enkazından bir çocuk 45 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalardan birinin enkazından yaklaşık 44 saat sonra Suriyeli 33 yaşındaki anne İmed Sabha ile 2 yaşındaki kızı Vafe Sabha (fotoğrafta) kurtarıldı.

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Kahramanmaraş merkezde bulunan Trabzon Caddesi'nde yıkılan bir evin enkazından 24 saat sonra Can isimli 14 yaşında bir çocuk çıkarıldı.

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Hatay'ın Antakya ilçesi Karasu Mahallesi'ndeki yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Malatya'da arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, etkili olan kar yağışı, ekiplerin çalışmasını güçleştiriyor.

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