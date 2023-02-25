Deprem konutları nerede, hangi illerde yapılacak ve evler nasıl olacak? (TOKİ il il köy evleri ve afet konutları projesi)

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma sebep olduğu illerde yeni deprem konutlarının yapılacağı alanlar belirlendi. Bu kapsamda, belirlenen alanlara 199 bin 739 konut, 73 bin 972 köy konutu inşa edilecek. Peki, yapılacak deprem konutları nerede, hangi illerde kaç tane yapılacak ve evler nasıl olacak? İşte deprem konutları için örnek proje görselleri…

Deprem konutları nerede, hangi illerde yapılacak ve evler nasıl olacak? (TOKİ il il köy evleri ve afet konutları projesi) - 1

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

Deprem konutları nerede, hangi illerde yapılacak ve evler nasıl olacak? (TOKİ il il köy evleri ve afet konutları projesi) - 2

Depremler Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana'da büyük yıkımlara yol açtı.

Deprem konutları nerede, hangi illerde yapılacak ve evler nasıl olacak? (TOKİ il il köy evleri ve afet konutları projesi) - 3

199 BİN 739 KONUT VE 73 BİN 972 KÖY KONUTU İNŞA EDİLECEK

Deprem sonrası bölgenin yeniden inşa edilmesi için çalışmalara başlandı.

Bu kapsamda 199 bin 739 konut ve 73 bin 972 köy konutu için belirlenen rezerv alanlarda inşaat çalışmaları başlayacak.

Deprem konutları nerede, hangi illerde yapılacak ve evler nasıl olacak? (TOKİ il il köy evleri ve afet konutları projesi) - 4

DEPREM KONUTLARI İLLERİ VE KONUT SAYISI

Adana'da 2 bin 500,

Adıyaman'da 25 bin 882,

Diyarbakır'da 6 bin,

Gaziantep'te 18 bin 544,

Hatay'da 40 bin 426,

Kahramanmaraş'ta 45 bin 67,

Kilis'te 250,

Malatya'da 44 bin 770,

Osmaniye'de 9 bin 550,

Şanlıurfa'da 3 bin,

Elazığ'da 3 bin 750 konut inşa edilecek.

Deprem konutları nerede, hangi illerde yapılacak ve evler nasıl olacak? (TOKİ il il köy evleri ve afet konutları projesi) - 5

KONUTLAR 3-4 KATI GEÇMEYECEK

Konutlar zemin artı 3-4 katı geçmeyecek ve şehrin ihtiyaçlarına göre inşa edilecek.

Deprem konutları nerede, hangi illerde yapılacak ve evler nasıl olacak? (TOKİ il il köy evleri ve afet konutları projesi) - 6

105 metrekare brüt, 85 metrekare net, 3 artı 1 daireler yapılacak.

Deprem konutları nerede, hangi illerde yapılacak ve evler nasıl olacak? (TOKİ il il köy evleri ve afet konutları projesi) - 7

FAY HATLARINA 500-600 METRE UZAK OLACAK

Fay hatlarına 500-600 metreden aşağı yaklaşılmayacak. O mesafede emniyetli alan nereyse sağlam zemin nereyse oralara inşaat yapılacak.

Binaların altına dükkan koyulmayacak.

Deprem konutları nerede, hangi illerde yapılacak ve evler nasıl olacak? (TOKİ il il köy evleri ve afet konutları projesi) - 8

İŞTE ÖRNEK PROJE GÖRSELLERİ

Deprem konutları nerede, hangi illerde yapılacak ve evler nasıl olacak? (TOKİ il il köy evleri ve afet konutları projesi) - 9
Deprem konutları nerede, hangi illerde yapılacak ve evler nasıl olacak? (TOKİ il il köy evleri ve afet konutları projesi) - 10
Deprem konutları nerede, hangi illerde yapılacak ve evler nasıl olacak? (TOKİ il il köy evleri ve afet konutları projesi) - 11
Deprem konutları nerede, hangi illerde yapılacak ve evler nasıl olacak? (TOKİ il il köy evleri ve afet konutları projesi) - 12
Deprem konutları nerede, hangi illerde yapılacak ve evler nasıl olacak? (TOKİ il il köy evleri ve afet konutları projesi) - 13
Deprem konutları nerede, hangi illerde yapılacak ve evler nasıl olacak? (TOKİ il il köy evleri ve afet konutları projesi) - 14
Deprem konutları nerede, hangi illerde yapılacak ve evler nasıl olacak? (TOKİ il il köy evleri ve afet konutları projesi) - 15
Deprem konutları nerede, hangi illerde yapılacak ve evler nasıl olacak? (TOKİ il il köy evleri ve afet konutları projesi) - 16

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