Deprem konutları nerede, hangi illerde yapılacak ve evler nasıl olacak? (TOKİ il il köy evleri ve afet konutları projesi)

199 BİN 739 KONUT VE 73 BİN 972 KÖY KONUTU İNŞA EDİLECEK

Deprem sonrası bölgenin yeniden inşa edilmesi için çalışmalara başlandı.

Bu kapsamda 199 bin 739 konut ve 73 bin 972 köy konutu için belirlenen rezerv alanlarda inşaat çalışmaları başlayacak.