Deprem konutları nerede, hangi illerde yapılacak ve evler nasıl olacak? (TOKİ il il köy evleri ve afet konutları projesi)

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.
Depremler Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana'da büyük yıkımlara yol açtı.
Deprem sonrası bölgenin yeniden inşa edilmesi için çalışmalara başlandı.
Bu kapsamda 199 bin 739 konut ve 73 bin 972 köy konutu için belirlenen rezerv alanlarda inşaat çalışmaları başlayacak.
Adana'da 2 bin 500,
Adıyaman'da 25 bin 882,
Diyarbakır'da 6 bin,
Gaziantep'te 18 bin 544,
Hatay'da 40 bin 426,
Kahramanmaraş'ta 45 bin 67,
Kilis'te 250,
Malatya'da 44 bin 770,
Osmaniye'de 9 bin 550,
Şanlıurfa'da 3 bin,
Elazığ'da 3 bin 750 konut inşa edilecek.
Konutlar zemin artı 3-4 katı geçmeyecek ve şehrin ihtiyaçlarına göre inşa edilecek.
105 metrekare brüt, 85 metrekare net, 3 artı 1 daireler yapılacak.
Fay hatlarına 500-600 metreden aşağı yaklaşılmayacak. O mesafede emniyetli alan nereyse sağlam zemin nereyse oralara inşaat yapılacak.
Binaların altına dükkan koyulmayacak.