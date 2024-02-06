Depremde hayatını kaybeden fenomen Taha Duymaz'ın annesi: Bir yıl geçti ama benim için dün gibi
Kahramanmaraş depremlerinde Hatay’da 2 kardeşiyle birlikte hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’ın annesi Meryem Duymaz, evlatlarının acısını unutamadığını belirterek her gün mezarlarını ziyaret ettiğini söyledi.
Hatay’ın Yayladağı ilçesine bağlı Güveççi Mahallesi’nde yaşayan ve yaptığı yemeklerin tariflerini sosyal medyada paylaşarak kısa sürede milyonlarca insanın sevgisini kazanan Taha Duymaz, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremde hayatını kaybetmişti.