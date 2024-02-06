Depremde hayatını kaybeden fenomen Taha Duymaz'ın annesi: Bir yıl geçti ama benim için dün gibi

Kahramanmaraş depremlerinde Hatay’da 2 kardeşiyle birlikte hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’ın annesi Meryem Duymaz, evlatlarının acısını unutamadığını belirterek her gün mezarlarını ziyaret ettiğini söyledi.

Depremde hayatını kaybeden fenomen Taha Duymaz'ın annesi: Bir yıl geçti ama benim için dün gibi - 1

Hatay’ın Yayladağı ilçesine bağlı Güveççi Mahallesi’nde yaşayan ve yaptığı yemeklerin tariflerini sosyal medyada paylaşarak kısa sürede milyonlarca insanın sevgisini kazanan Taha Duymaz, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremde hayatını kaybetmişti.

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Depremde hayatını kaybeden fenomen Taha Duymaz'ın annesi: Bir yıl geçti ama benim için dün gibi - 2

Depreme Antakya ilçesinde yaşayan halasının evinde yakalanarak hayatlarını kaybeden Taha Duymaz ve 2 kardeşi, Güveççi Mahallesi’nde defnedilmişti. Genç yaşta hayatını kaybeden Taha Duymaz’ın annesi Meryem Duymaz, çocuklarının defnediği günden bu yana her gün mezarlığa gidiyor. Evlatlarının mezarı başında gözyaşlarına hakim olamayan acılı anne, çocuklarının fotoğrafları ile teselli bulmaya çalışıyor.

Depremde hayatını kaybeden fenomen Taha Duymaz'ın annesi: Bir yıl geçti ama benim için dün gibi - 3

"DEPREMİN ÜSTÜNDEN BİR YIL GEÇTİ AMA BENİM İÇİN DÜN GİBİ"

Depremden bir gün önce çocukları ile zaman geçirdiğini ifade eden Meryem Duymaz, “Çok zor, Allah kimsenin başına göstermesin. Allah hepsine rahmet eylesin. İnşallah mekânı cennet olur. Çok üzgünüm, hiç unutmuyorum. Daha bugün ölmüşler gibi. Depremin üstünden bir yıl geçti ama benim için dün gibi" dedi.

Depremde hayatını kaybeden fenomen Taha Duymaz'ın annesi: Bir yıl geçti ama benim için dün gibi - 4

Duymaz sözlerine "Her gün buraya gelip gidiyorum. Buraya gelince üzülüyorum ama rahatlıyorum biraz. Melek, Taha, Umut, halası ve kocası 5 kişi öldü” diyerek devam etti.

Depremde hayatını kaybeden fenomen Taha Duymaz'ın annesi: Bir yıl geçti ama benim için dün gibi - 5

"TAHA İÇİN ŞİMDİ BEN DE YEMEK YAPIYORUM"

Meryem Duyma daha önce yaptığı açıklamalarda depremden bu yana Taha’nın mutfağından başka bir yerde uyuyamadığını söylemişti.

Evlatlarının mezarlarına gelmediğinde hasta olduğunu dile getiren Meryem Duymaz, “Rahmetli çok iyi bir insandı, beni çok seviyordu. Rabbim rahmet eylesin evlatlarıma. Depremde evlatlarım öldüler; 1 sene olacak, unutamıyorum. Her gün ağlıyorum, her an aklımdalar. Çok zor, rabbim kimseye yaşatmasın. İnşallah bir daha böyle bir acı yaşanmaz. Taha’m her şeyi yapardı. Bize ve kardeşlerine bakardı. Taha’mın hayali çoktu, unutamam. Mezarlarına gelmezsem hasta oluyorum, gelince rahatlıyorum. Dua ediyorum, konuşuyorum. Taha için şimdi ben de yemek yapıyorum. Her gün gece yatamıyorum” dedi

Depremde hayatını kaybeden fenomen Taha Duymaz'ın annesi: Bir yıl geçti ama benim için dün gibi - 6

"EVLADIM VEFAT ETTİĞİNDEN BERİ MUTFAĞINDA YATIYORUM”

Depremden bu yana Taha’nın mutfağında uyuduğunu ve başka yerde rahat edemediğini ifade eden anne Duymaz, “Burada Taha’nın mutfağında yatıyorum. Başka yerde rahat edemiyorum. Gidiyorum, diğer odaya sonra yine mutfağa geliyorum. Mutfağa yatağımı serdim, burada yatıyorum. Taha’mın mutfağında yatıyorum, başka yerde yatamıyorum. Evladım vefat ettiğinden beri mutfağında yatıyorum. Çocuklar burada yatmamı istemiyor ama ben mutfakta yatmak istediğimi söylüyorum” ifadelerini kullandı.

Depremde hayatını kaybeden fenomen Taha Duymaz'ın annesi: Bir yıl geçti ama benim için dün gibi - 7

“DEPREMDE 3 EVLADIM VEFAT ETTİ, HEPSİNİ ÖZLÜYORUM”

Baba Mehmet Duymaz da evlatlarının acısını unutamadığını belirterek “Neredeyse 1 yıl olacak, hiç unutamıyoruz. Artık bir şeyimiz kalmadı. Bizim matemimiz 6 Şubat. Depremde 3 evladım vefat etti, hepsini özlüyorum” şeklinde konuştu.

Depremde hayatını kaybeden fenomen Taha Duymaz'ın annesi: Bir yıl geçti ama benim için dün gibi - 8

TAHA DUYMAZ KİMDİR?

Taha Duymaz, 1 Eylül 2003'te, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde dünyaya geldi. 4. sınıfta eğitimine ara vermek zorunda kalan Taha Duymaz, ailesinin geçimine katkı sağlamak için bu kararı aldığını açıklamıştı.

Her fırsatta yemek yapmanın en büyük tutkusu olduğunu belirten Taha Duymaz, Youtube'da yayımladığı, evinin mutfağında çektiği yemek yapma videolarıyla binlerce insan tarafından tanındı.

DEĞİŞİMİYLE KONUŞULUYORDU

Duymaz’ın kısa süre önce burun ameliyatı olduğu bilinirken aynı zamanda dudağı, çenesi, kulakları ve yanaklarında da estetik dokunuşlar olduğu iddia ediliyordu.

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