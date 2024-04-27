Depremden kurtuldu, hastaneden ayakta çıktı ama Aybüke’den aylardır haber yok

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17’de 7,7 ve Elbistan ilçesinde ise saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde meydana gelen ikinci depremde Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ etkilendi.

Depremde, Kahramanmaraş’taki Ebrar Sitesi’nde B Blok’ta eşi Barış Körük ile oturan Fikriye Aybüke Körük enkaz altında kaldı.

Fikriye Aybüke Körük yaralı olarak kurtuldu, Barış Körük’ün cenazesine ise 6’ncı günde ulaşıldı.