Depremden kurtuldu, hastaneden ayakta çıktı ama Aybüke’den aylardır haber yok
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yıkılan Ebrar Sitesi’nin enkazından yaralı olarak çıkarılıp, gönderildiği İzmir’deki tedavisinin ardından hastaneden ayrıldığı öğrenilen 26 yaşındaki Fikriye Aybüke Körük’ten haber alınamıyor. Her yerde kızını arayan Fadime Gökçe, yetkililerden yardım istedi. Polis ekiplerinin Gökçe’nin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından kızının bulunması için başlattığı çalışma ise sürüyor.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17’de 7,7 ve Elbistan ilçesinde ise saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde meydana gelen ikinci depremde Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ etkilendi.
Depremde, Kahramanmaraş’taki Ebrar Sitesi’nde B Blok’ta eşi Barış Körük ile oturan Fikriye Aybüke Körük enkaz altında kaldı.
Fikriye Aybüke Körük yaralı olarak kurtuldu, Barış Körük’ün cenazesine ise 6’ncı günde ulaşıldı.