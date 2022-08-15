Depremin izleri, deniz altında ilk günkü gibi duruyor

"DOĞANIN GÜCÜ SU ALTINDA DURUYOR"

Bölgede dalış eğitmenliği yapan ve unutulan tüm gerçeklerin su altında durduğunu belirten Murat Kulakaç, “Bu bölgede dalış yapıyoruz ve unuttuğumuz gerçekler tüm çıplaklığıyla ortada. Depremde doğanın gücünü gördük. 18 metrede 3 katlı bir binamız var ve 2 katı toprağa gömülmüş bir vaziyette üst katının içerisine girilebiliyor ve artık balıkların yuvası olmuş. Otel ve restoran ile diğer çay bahçelerinin tüm kalıntıları duruyor. Dev çınar ağaçlarının iki tanesi hala dimdik hayatta ve yeraltı sularıyla besleniyor. Odunsu tabakası hala canlı duruyor. 23 yıl geçti dışarıda birçok izler silindi ama doğanın gücü su altında duruyor” dedi.