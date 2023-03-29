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Depremin su altındaki izleri görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin Hatay'ın kıyı şeridinde yol açtığı tahribat, su altı kameralarıyla kaydedildi.

Depremin su altındaki izleri görüntülendi - 1

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin meydana getirdiği tahribat kayıt altına alındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Depremin su altındaki izleri görüntülendi - 2

Kıyı şeridinde birçok alandan kopan kaya parçalarını saptayan Ceylan ve beraberindekiler, depremlerde yıkılan Arsuz Oteli'nin kıyısındaki dere yatağında fay hattının oluşturduğu tahribatı da görüntüledi.

Depremin su altındaki izleri görüntülendi - 3

İskenderun ilçesindeki su altı çekimleri sırasında da balıkçı barınağının parçalanan ve büyük kısmı çöken mendireği kaydedildi.

Depremin su altındaki izleri görüntülendi - 4

İskenderun Limanı bölgesinde ise kıyı şeridinin bazı bölümlerinin yaklaşık 1 metre çöktüğünü gözlemledi.

Depremin su altındaki izleri görüntülendi - 5

Tahribat, su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi tarafından görüntülendi.

Depremin su altındaki izleri görüntülendi - 6

Ceylan,  "Denizdeki tahribat, karadaki kadar değil ancak deprem su altını da etkilemiş." dedi.

Depremin su altındaki izleri görüntülendi - 7
Depremin su altındaki izleri görüntülendi - 8
Depremin su altındaki izleri görüntülendi - 9
Depremin su altındaki izleri görüntülendi - 10
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