Depremlerde Tarihi Maraş Çarşısı da hasar gördü

Kahramanmaraş merkezli depremler, taş ve ahşaptan yapılan yaklaşık 500 yıllık Maraş Kapalı Çarşısı'na da zarar verdi. Depremler nedeniyle enkaza dönüşen taş ve ahşap evler ile tarihi çarşının son hali dronla görüntülendi.

Depremlerde Tarihi Maraş Çarşısı da hasar gördü - 1

Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Depremlerde can kaybı 42 bini geçti. Depremler tarihi yapılara da zarar verdi.

Depremlerde Tarihi Maraş Çarşısı da hasar gördü - 2

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Beyi Alaüddevle Bey'in 1500'lü yıllarda inşa ettirdiği, 9 giriş ve 495 iş yerinden oluşan tarihi Maraş Çarşısı da Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendi.

Depremlerde Tarihi Maraş Çarşısı da hasar gördü - 3

Sarsıntılardan dolayı bazı dükkanlarda çatlaklar oluştu, tarihi çarşı çevresinde bulunan taş ve ahşap iş yerleri yıkıldı.

Depremlerde Tarihi Maraş Çarşısı da hasar gördü - 4

Çevresinde dar sokaklarda bulunan tarihi dükkanlar, müze ve konakların yanı sıra geçen yıllarda restore edilerek pansiyon ve kafeye dönüştürülen yapılar depremde hasar gördü.

Depremlerde Tarihi Maraş Çarşısı da hasar gördü - 5

Depremler nedeniyle enkaza dönüşen taş ve ahşap evler ile Tarihi Maraş Kapalı Çarşısı'nın son hali dronla görüntülendi.

Depremlerde Tarihi Maraş Çarşısı da hasar gördü - 6

Havadan çekilen görüntülerde yapılardaki yıkım depremin etkisini gözler önüne seriyor.

Depremlerde Tarihi Maraş Çarşısı da hasar gördü - 7
Depremlerde Tarihi Maraş Çarşısı da hasar gördü - 8
Depremlerde Tarihi Maraş Çarşısı da hasar gördü - 9
Depremlerde Tarihi Maraş Çarşısı da hasar gördü - 10
Depremlerde Tarihi Maraş Çarşısı da hasar gördü - 11
Depremlerde Tarihi Maraş Çarşısı da hasar gördü - 12
Depremlerde Tarihi Maraş Çarşısı da hasar gördü - 13
Depremlerde Tarihi Maraş Çarşısı da hasar gördü - 14
Depremlerde Tarihi Maraş Çarşısı da hasar gördü - 15
Depremlerde Tarihi Maraş Çarşısı da hasar gördü - 16
Depremlerde Tarihi Maraş Çarşısı da hasar gördü - 17

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