Depremzede aile dolandırıldı: Ev almak isterken arabalarından oldular

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin vurduğu Adıyaman’da evleri yıkılan depremzede bir aile, Kırıkkale’de ev almak isterken dolandırıldı. Eve karşılık araçlarını veren aile, tapuyu bir türlü alamayınca evin bir bankada ipotekli olduğunu öğrendi. Evi alamayıp, otomobillerinden de olan aile, olayla ilgili olarak suç duyurusunda bulundu.

Depremzede aile dolandırıldı: Ev almak isterken arabalarından oldular - 1

Kahramanmaraş’ta geçen yıl meydana gelen deprem felaketinde Adıyaman’daki evleri ağır hasar alan aile, Kırıkkale’de ev satın almak isterken dolandırıldı.

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Depremzede aile dolandırıldı: Ev almak isterken arabalarından oldular - 2

Deprem felaketinde evsiz kalan Fatma ve Fatih Güzel çifti, femur hastalığı olan çocuklarının Ankara’daki tedavisinden dolayı Kırıkkale’ye yerleşti.

Güzel çifti, iki çocuğuyla birlikte bir süre Kırıkkale Polisevi’nde kaldı.

Kiralık ev bulamayınca satılık ev arayışına giren depremzede aile, şehirde esnaflık yapan M.E. ile 1 milyon 800 bin lira değerindeki evin pazarlığını yaptı.
Depremzede aile dolandırıldı: Ev almak isterken arabalarından oldular - 3

EV İLE OTOMOBİLİ TAKAS ETMEK İSTEDİLER

1 milyon 50 bin lira değerindeki otomobilini M.E.’ye noterde sattıktan sonra eve yerleşen depremzede aile, aradan geçen bir süre sonra tapuyu alamayınca dolandırıldığını anladı.

6 aydır mağdur olduklarını ifade eden Fatma Güzel, yaptığı açıklamada, otomobilini geri alamadıklarını belirterek, karşı taraf hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.
Depremzede aile dolandırıldı: Ev almak isterken arabalarından oldular - 4

“ARABAMIZI GERİ ALAMADIK”

Oturdukları evin özel bir bankada ipotekli olduğunu belirten Güzel, şunları söyledi:

“Şu anda oturduğumuz evde özel bir bankaya geçmiş durumda. Bu evde kiracıda değiliz, evde satın alamadık. Özel bir bankaya geçtiği için satışı yapılamıyor. Arabamızı da geri alamadık. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) savcılık soruşturmasının numarasıyla beraber yazdık. Yetkililerden de şunu istiyorum; Bir an önce mağduriyetimizin giderilmesini ve hukuki sürecin hızlandırılmasını istiyorum.”
Depremzede aile dolandırıldı: Ev almak isterken arabalarından oldular - 5

“BANKADA PÜRÜZ VAR”

Tapuyu alacakları zaman “Bankada pürüz var.” diyerek kendilerinden 15 gün süre istendiğini anlatan Fatih Güzel, "Burada ev arayışına geçtik. Kiralık ev bulamayınca da arabamızı verip satılık ev arayışına geçtik. Bu evi gösterdiklerinde gördük beğendik. Arabayı da verdik tam tapuyu alacağımız zaman 'Bankada pürüz çıktı. 15 gün içinde bu evi size teslim edeceğiz' dediler. Kredimizi bankadan beklettik. O arada arabayı da kaporayı da aldılar" diye konuştu.

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