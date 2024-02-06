Depremzede aile dolandırıldı: Ev almak isterken arabalarından oldular

“ARABAMIZI GERİ ALAMADIK”

Oturdukları evin özel bir bankada ipotekli olduğunu belirten Güzel, şunları söyledi:

“Şu anda oturduğumuz evde özel bir bankaya geçmiş durumda. Bu evde kiracıda değiliz, evde satın alamadık. Özel bir bankaya geçtiği için satışı yapılamıyor. Arabamızı da geri alamadık. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) savcılık soruşturmasının numarasıyla beraber yazdık. Yetkililerden de şunu istiyorum; Bir an önce mağduriyetimizin giderilmesini ve hukuki sürecin hızlandırılmasını istiyorum.”