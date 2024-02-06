Depremzede aile dolandırıldı: Ev almak isterken arabalarından oldular
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin vurduğu Adıyaman’da evleri yıkılan depremzede bir aile, Kırıkkale’de ev almak isterken dolandırıldı. Eve karşılık araçlarını veren aile, tapuyu bir türlü alamayınca evin bir bankada ipotekli olduğunu öğrendi. Evi alamayıp, otomobillerinden de olan aile, olayla ilgili olarak suç duyurusunda bulundu.
Kahramanmaraş’ta geçen yıl meydana gelen deprem felaketinde Adıyaman’daki evleri ağır hasar alan aile, Kırıkkale’de ev satın almak isterken dolandırıldı.