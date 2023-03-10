Depremzedeler araçlarını bulmaya çalışıyorlar

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da yıkılan ev ve iş yerlerinin enkazı altında kalan araçlar çekicilerle çıkarılıyor.
Depremde zarar gören araçlar, çekicilerle ilçedeki boş bir araziye götürülüyor.
Arazideki araçlar ise depremin neden olduğu maddi hasarın boyutunu gözler önüne seriyor.
Depremzedeler, çok zor da olsa araçlarını bulmaya çalışıyor. Eğer başarabilirlerse, bu kez aracın kendilerine ait olduğunu ispatlama süreci başlıyor.
Bu süreçte de zaman zaman kasko firmalarıyla anlaşmazlıklar yaşanıyor.
Çözüm bulamayanlar veya kasko işlemi yaptırmamış olanlar araçlarını hurdacılara satıyor.
Depremzedeler zararlarının giderilmesi için kolaylık sağlanmasını istiyor.