Depremzedeler araçlarını bulmaya çalışıyorlar

Hatay'da her dört binadan biri ya yıkıldı ya da ağır hasarlı... Evi yıkılan depremzedelerin önemli bir bölümü araçlarını da kaybetti. Bugünlerde araba hurdalıklarında araçlarını arıyorlar. Çok küçük bir bölümü başarılı olsa da zararlarının karşılanması noktasında kasko firmalarıyla anlaşmazlık yaşıyorlar.
Haber: Baran Bila

Depremzedeler araçlarını bulmaya çalışıyorlar - 1

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da yıkılan ev ve iş yerlerinin enkazı altında kalan araçlar çekicilerle çıkarılıyor.

Depremzedeler araçlarını bulmaya çalışıyorlar - 2

Depremde zarar gören araçlar, çekicilerle ilçedeki boş bir araziye götürülüyor.

Depremzedeler araçlarını bulmaya çalışıyorlar - 3

Arazideki araçlar ise depremin neden olduğu maddi hasarın boyutunu gözler önüne seriyor.

Depremzedeler araçlarını bulmaya çalışıyorlar - 4

Depremzedeler, çok zor da olsa araçlarını bulmaya çalışıyor. Eğer başarabilirlerse, bu kez aracın kendilerine ait olduğunu ispatlama süreci başlıyor.

Depremzedeler araçlarını bulmaya çalışıyorlar - 5

Bu süreçte de zaman zaman kasko firmalarıyla anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Depremzedeler araçlarını bulmaya çalışıyorlar - 6

Çözüm bulamayanlar veya kasko işlemi yaptırmamış olanlar araçlarını hurdacılara satıyor.

Depremzedeler araçlarını bulmaya çalışıyorlar - 7

Depremzedeler zararlarının giderilmesi için kolaylık sağlanmasını istiyor.

Depremzedeler araçlarını bulmaya çalışıyorlar - 8
Depremzedeler araçlarını bulmaya çalışıyorlar - 9
Depremzedeler araçlarını bulmaya çalışıyorlar - 10
Depremzedeler araçlarını bulmaya çalışıyorlar - 11
Depremzedeler araçlarını bulmaya çalışıyorlar - 12
Depremzedeler araçlarını bulmaya çalışıyorlar - 13
Depremzedeler araçlarını bulmaya çalışıyorlar - 14

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