Depremzedelerin konteyneri yandı

"BİZ BU EV İÇİN AYLARCA UĞRAŞMIŞTIK"

Nilüfer Gül ise evden dışarı çıkarken alevlerin evin bütününü sardığını ve hiçbir eşyalarını kurtaramadıklarını belirterek, “Biz bu ev için aylarca uğraşmıştık, eşimle beraber yaptık. Depremden sonra biz buraya taşınmak zorunda kaldık. Yangın evimizin balkonunda başlamış. Kimseyi suçlamak istemiyorum ama benim evimin balkonunda herhangi bir priz falan yoktu ve yangın balkonun tam orta yerinde başlamıştı. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Evimiz, eşyalarımız her şey yandı. Sadece destek bekliyoruz. Ailelerimize muhtaç yaşıyoruz. Dileğimiz bize yardımcı olsunlar. Nereden olursa şu an için en ufak bir şeye bile muhtacız, hiçbir şeyimiz yok." diye konuştu.