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Depremzedelerin konteyneri yandı

Osmaniye'de geçen yıl 6 Şubat’taki depremlerde kirada oturdukları ev hasar gören Nilüfer Gül ve Mert Miraç Özbil çiftinin yaşadıkları konteyner yandı. Eşyalarla birlikte yangında kül olan yangında depremdeze çift yetkililerden yardım beklediklerini belirtti.

Depremzedelerin konteyneri yandı - 1

Geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Fakıuşağı Mahallesi'nde kiracı olarak oturdukları ev hasar gören bir çocuk sahibi ev kadını Nilüfer Gül ve oto yıkamacı Mert Miraç Özbil çifti, bir yakınlarının İstiklal Mahallesi'ndeki arazisine ailelerinin desteğiyle konteyner yerleştirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Depremzedelerin konteyneri yandı - 2

Ailenin yaşadığı evde 4 Nisan'da sabaha karşı saat 04.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Depremzedelerin konteyneri yandı - 3

Alevleri fark eden Özbil çifti, 4 yaşındaki kızları Liya’yı da yanlarına alarak dışarı çıkıp kendilerini kurtardı.

Depremzedelerin konteyneri yandı - 4

İtfaiyenin söndürdüğü yangının ardından konteyner ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Depremzedelerin konteyneri yandı - 5

Aile, geçici olarak Mert Miraç Özbil’in baba evine yerleşti.

Depremzedelerin konteyneri yandı - 6

"YARDIM ELİ UZATILMASINI BEKLİYORUM"

Mert Miraç Özbil, depremden sonra borçlanarak yeni bir düzen kurduğunu ancak kül olduğunu söyledi.

Depremzedelerin konteyneri yandı - 7

Özbil, “Buradaki arazi bir tanıdığımızın olduğu için konteyner yaptırdık. 8-9 aydır burada yaşıyorduk. Çok masraf ettik buraya. Eşyalarımızı almıştık ve güzel bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Uyuduğumuz sırada yangına yakalandık. Yangın dışarıdan başlamıştı, kısa sürede her yeri alevler sardı. Kendimizi 5-10 saniye ile dışarıya atarak kurtardık. Çok şükür canımız sağ ama bütün eşyalarımız, kıyafetlerimiz, konteynerimiz hepsi yandı kül oldu. Hiçbir şeyimiz kalmadı.” dedi.

Depremzedelerin konteyneri yandı - 8

"BİZ BU EV İÇİN AYLARCA UĞRAŞMIŞTIK"

Nilüfer Gül ise evden dışarı çıkarken alevlerin evin bütününü sardığını ve hiçbir eşyalarını kurtaramadıklarını belirterek, “Biz bu ev için aylarca uğraşmıştık, eşimle beraber yaptık. Depremden sonra biz buraya taşınmak zorunda kaldık. Yangın evimizin balkonunda başlamış. Kimseyi suçlamak istemiyorum ama benim evimin balkonunda herhangi bir priz falan yoktu ve yangın balkonun tam orta yerinde başlamıştı. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Evimiz, eşyalarımız her şey yandı. Sadece destek bekliyoruz. Ailelerimize muhtaç yaşıyoruz. Dileğimiz bize yardımcı olsunlar. Nereden olursa şu an için en ufak bir şeye bile muhtacız, hiçbir şeyimiz yok." diye konuştu.

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