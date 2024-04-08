Depremzedelerin konteyneri yandı
Osmaniye'de geçen yıl 6 Şubat’taki depremlerde kirada oturdukları ev hasar gören Nilüfer Gül ve Mert Miraç Özbil çiftinin yaşadıkları konteyner yandı. Eşyalarla birlikte yangında kül olan yangında depremdeze çift yetkililerden yardım beklediklerini belirtti.
Geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Fakıuşağı Mahallesi'nde kiracı olarak oturdukları ev hasar gören bir çocuk sahibi ev kadını Nilüfer Gül ve oto yıkamacı Mert Miraç Özbil çifti, bir yakınlarının İstiklal Mahallesi'ndeki arazisine ailelerinin desteğiyle konteyner yerleştirdi.