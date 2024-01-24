Dev adam Sultan Kösen, Guinness Rekorlar Kitabı için İtalya'ya gidecek

Guinness Rekorlar Kitabı'ndaki 2 metre 51 santimetre boyuyla 15 yıldır unvanını koruyan Mardinli Sultan Kösen, Guinness Rekorlar Kitabı'nın lansmanına katılacak. Kösen, lansmanın yanı sıra ulusal bir televizyon kanalındaki programa da katılacak.

Dev adam Sultan Kösen, Guinness Rekorlar Kitabı için İtalya'ya gidecek - 1

Mardin'de yaşayan, 2 metre 51 santimetrelik boyu ile "dünyanın en uzun boylu adamı" unvanını koruyan Sultan Kösen, 15 yıldır yer aldığı Guinness Rekorlar Kitabı'nın tanıtımı için İtalya'ya gitti.

Derik ilçesine bağlı Dede köyünde yaşamını sürdüren, boyunun yanı sıra 27,5 santimetre uzunluğundaki el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla da 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Kösen, rekoru 15 yıldır kimseye kaptırmıyor.

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Dev adam Sultan Kösen, Guinness Rekorlar Kitabı için İtalya'ya gidecek - 2

Bugüne kadar 128 ülkeye 500'den fazla seyahatte bulunan Kösen, dünyada ayak basmadık yer bırakmak istemiyor.

Davet üzerine gittiği ülkelerde Mardin'i ve Türkiye'yi gururla temsil eden Kösen, 25 Ocak'ta İtalya'da yapılacak Guinness Rekorlar Kitabı'nın tanıtımının yanı sıra ulusal bir televizyon programına da katılacak.

Kösen, 2024 yılının Guinness Rekorlar Kitabı'nda da yer alacak.

Dev adam Sultan Kösen, Guinness Rekorlar Kitabı için İtalya'ya gidecek - 3

DÜNYADA BU DEV AYAKLARIN HER YERE BASMASI LAZIM 

Sultan Kösen "dünyanın yaşayan en uzun insanı" unvanını sürdürmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bu yıl da rekorunu koruyarak dünyanın her yerinde ülkenin tanıtımına katkı sağlamaya çalışacağını aktaran Kösen, "Yeryüzünün yaşayan en uzun insanıyım. 42 yaşına girdim. 15 yıldır rekorlar kitabındayım ve rekorumu koruyorum. Her yıl kitap basımında da benim fotoğrafım yer alıyor." dedi.

128 ülke gezdiğini dile getiren Kösen, "Şimdi İtalya'ya gidiyorum. Her sene Guinness Rekorlar Kitabı'nın düzenlendiği tanıtım programına katılacağım. Ülkemizi, kültür elçisi olarak dünyaya tanıtıyorum. Türkiye'yi dünyaya taşıyorum. Mardin, dilleri ve dinleri ile dünyaya örnek olabilecek bir şehirdir. Tüm dünya Mardin'i örnek alsın."

Dev adam Sultan Kösen, Guinness Rekorlar Kitabı için İtalya'ya gidecek - 4

Yaşadığı şehir Mardin'de farklı etnik yapıların huzur içinde yüzyıllardır bir arada yaşadığını kaydeden Kösen, dünyada da barış ve huzurun hakim olması temennisinde bulundu.

Gezmediği ülke sayısının çok az kaldığını, yeni yılda bu ülkeleri de gezmek istediğini anlatan Kösen, "Dünyada bu dev ayakların her yere basması lazım. Ayak basmadığımız yer kalmaması lazım. Hedefim bu. Bir yere gittiğim zaman oranın bütün ilgisi üzerimde. İnsanlar benimle fotoğraf çektirmek istiyor. Bu da bizleri mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Dev adam Sultan Kösen, Guinness Rekorlar Kitabı için İtalya'ya gidecek - 5

Kösen'in menajeri ve tercümanı Mehmet Veysi Bora Tanıtımın bu yıl İtalya'nın Milano şehrinde yapılacağını onur konuğu ve kitabın tanıtım yüzü olarak Sultan Kösen'in davet edildiğini kaydedildiğini söyledi. Kösen'in, orada yine bir televizyon programının canlı yayın konuğu olacağını ve bunun yanında çeşitli ziyaret ve etkinliklere de katılacağını bildirdi.

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