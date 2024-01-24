Dev adam Sultan Kösen, Guinness Rekorlar Kitabı için İtalya'ya gidecek
Guinness Rekorlar Kitabı'ndaki 2 metre 51 santimetre boyuyla 15 yıldır unvanını koruyan Mardinli Sultan Kösen, Guinness Rekorlar Kitabı'nın lansmanına katılacak. Kösen, lansmanın yanı sıra ulusal bir televizyon kanalındaki programa da katılacak.
Mardin'de yaşayan, 2 metre 51 santimetrelik boyu ile "dünyanın en uzun boylu adamı" unvanını koruyan Sultan Kösen, 15 yıldır yer aldığı Guinness Rekorlar Kitabı'nın tanıtımı için İtalya'ya gitti.
Derik ilçesine bağlı Dede köyünde yaşamını sürdüren, boyunun yanı sıra 27,5 santimetre uzunluğundaki el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla da 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Kösen, rekoru 15 yıldır kimseye kaptırmıyor.