Dev adam Sultan Kösen, Guinness Rekorlar Kitabı için İtalya'ya gidecek

DÜNYADA BU DEV AYAKLARIN HER YERE BASMASI LAZIM

Sultan Kösen "dünyanın yaşayan en uzun insanı" unvanını sürdürmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Bu yıl da rekorunu koruyarak dünyanın her yerinde ülkenin tanıtımına katkı sağlamaya çalışacağını aktaran Kösen, "Yeryüzünün yaşayan en uzun insanıyım. 42 yaşına girdim. 15 yıldır rekorlar kitabındayım ve rekorumu koruyorum. Her yıl kitap basımında da benim fotoğrafım yer alıyor." dedi.



128 ülke gezdiğini dile getiren Kösen, "Şimdi İtalya'ya gidiyorum. Her sene Guinness Rekorlar Kitabı'nın düzenlendiği tanıtım programına katılacağım. Ülkemizi, kültür elçisi olarak dünyaya tanıtıyorum. Türkiye'yi dünyaya taşıyorum. Mardin, dilleri ve dinleri ile dünyaya örnek olabilecek bir şehirdir. Tüm dünya Mardin'i örnek alsın."