Dipsizgöl ve Eğrigöl yapılaşma tehdidi altında

"MİLLİ PARK İLAN EDİLMESİ GEREKLİ"

Eğrigöl ve çevresindeki yaylaların kışın 5 ay boyunca yolu kapalı olduğundan doğanın nefes aldığını söyleyen İster, "Ancak baharla birlikte asfalt olan yolun açılmasıyla Eğrigöl, Söbüçimen ve Dipsizgöl yaylalarında aşırı yapılaşma ve buralara elektriğin de gelmesiyle yaylaların doğallığı kaybolmuş, göller kirlenmiş, 2000 metrede beton yığınları görülmeye başlanmıştır dedi.

Yaylaların milli park ilan edilerek bir an önce korunmaya alınması gerektiğini belirten İster, "Her geçen yıl, hatta her geçen gün yeni temel kazıları yapılmış. Şu anda bile onlarca temel kazıları bulunmakta. Beton yapılar oldukça arttı. Sanki yayla değil köy haline geldi" diye konuştu.