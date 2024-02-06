Diyanet bilgileriyle Ayetel Kürsi duasının Arapça - Türkçe okunuşu ve anlamı: Ayetel Kürsi ne için okunur, faziletleri neler?

AYETEL KÜRSİ OKUMANIN FAYDALARI

Allah, O’ndan başka tanrı yoktur; diridir, her şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. O’nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O’nun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür.

Ayetel Kürsi Faziletleri ve Faydaları

Ayetel Kursi fazileti ve faydası bol bir duadır. Bin bir faydası olan bu ayet-i kerimenin yaşlı, çocuk, hasta, sağlıklı herkese okunması ve gücü yeten herkesçe okunması tavsiye edilir. İşte Ayetel Kürsi faziletleri ve önemi:

1- Uyumadan önce okunduğu takdirde kişiyi ladana korur, rahat bir uykuya vesile olur. Hz. Muhammed (s.a.v.) "Yatağına yatınca Ayetel Kürsi'yi oku, devamlı olarak Allah'tan bir koruyucun olacak ve sabaha kadar sana şeytan yaklaşamayacaktır" diye buyurmuştur.

2- Ayetel Kürsi, faydası ve bereketi bol bir duadır. Sahip olunan varlığa, sağlığa, bolluğa, nimete şükür için okunduğunda bereketi arttırır, sağlık ve afiyetin artışına vesile olur.

3- Allah (C.C)'nin en büyük sıfatlarını içeren dua, O'nun isminin anılmasıyla binlerce sevaba vesile olur.

4- Bu duayı sıkça tekrar eden Müslaman, sevap kazanır, cennetlik kullar arasında yerini alır. Günahların affedilmesi sayesinde, Ayetel Kürsi, kabir ve cehennem azabından kurtulmaya vesile olur.

5- Ayetel Kursi, kişiyi şeytanın belalarından korur. Çevresindeki kötü niyetli kişiler dua sahibine zarar veremez.

6- Ayet-el Kürsi'yi okuyanlar gereksiz vesvese, kaygı ve telaştan arınır. Öfkeli ve huzursuz bir ruh haline sahip kişiler bu dua ile psikolojik olarak rahatlar.

7- Aynı şekilde gece huzursuzluğu, sık sık kabus görme, uykudan korkarak uyanma, içsel bunalım, ürkeklik gibi durumlarda da şifa vesilesidir. Hem yetişkinler hem de çocuklar için bu tip korkularda şifa niyetine okunmalıdır.

8- Anksiyete, depresyon, panik atak, depresyon gibi ruhsal sıkıntılarda da Ayetel Kürsi'nin gücü ve önemi oldukça büyüktür. Bu gibi durumlarda Esma-ül Hüsna ile birlikte Ayetel Kürsi'yi sıkça tekrar etmek kişiyi bulunduğu halden kurtararak ferahlamasına vesile olur.

9- Ayetel Kürsi'nin okunduğu evin bereketi eksik olmaz.

10- Bu duanın okunduğu evi melekler gözetir, kötü niyetli kişiler bu haneye giremez.elekler tarafından gözetilir.

11- Bu dua evin bereketinin artmasını sağlar. Mutfakta duayı zikretmet berekete ve yemeğin şifasını artırır.