Diyanet bilgileriyle Ayetel Kürsi duasının Arapça - Türkçe okunuşu ve anlamı: Ayetel Kürsi ne için okunur, faziletleri neler?

Ayetel Kürsi'nin Türkçe-Arapça okunuşu, anlamı ve faziletleri, Müslümanlar tarafından zaman zaman araştırılıyor. Adını, âyetin içinde geçen ve “taht, hükümranlık, ilim, kudret” gibi mânalara gelen kürsî kelimesinden alan Ayetel Kürsi duası, özellikle mübarek üç aylarda sık sık tekrar edilmektedir.Namazlardan sonra "Âyetü’l-kürsî"yi okumak menduptur. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), "Âyetü’l-kürsî’nin özellikle yatmadan önce ve namazlardan sonra okunmasını öğütlemiştir. Diyanet bilgileriyle Ayetel Kürsi duasının Arapça - Türkçe okunuşunu ve anlamını derledik.

Diyanet bilgileriyle Ayetel Kürsi duasının Arapça - Türkçe okunuşu ve anlamı: Ayetel Kürsi ne için okunur, faziletleri neler? - 1

Adını, âyetin içinde geçen ve “taht, hükümranlık, ilim, kudret” gibi mânalara gelen kürsî kelimesinden almıştır. Nazillili Muhammed Hakkı, Âyetü’l-kürsî’nin fazileti hakkında doksan beş hadis ve ayrıca bu âyet için doksan üç isim tesbit ettiğini kaydettikten sonra kendisinin önem verdiği bazı delillere dayanarak âyetin kırk kadar adını zikretmektedir (bk. Ḫazînetü’l-esrâr, s. 125-138).

TÜRKİYE HABERLERİ

Diyanet bilgileriyle Ayetel Kürsi duasının Arapça - Türkçe okunuşu ve anlamı: Ayetel Kürsi ne için okunur, faziletleri neler? - 2

AYETEL KÜRSİ ARAPÇA OKUNUŞU

Genellikle bu isimler ya Âyetü’l-kürsî’nin fazileti (a‘zamü’l-âyât, seyyidetü âyi’l-Kur’ân, efdalü âyi’l-Kur’ân, eşrefü âyi’l-Kur’ân) veya konusu (âyetü sıfâtillâh, âyetü’t-tevhîd) yahut da okunduğu takdirde sağlayacağı faydalar (el-âyetü’l-hâfıza, el-âyetü’d-dâfia) göz önünde bulundurularak düşünülmüş ve düzenlenmiştir.

Ayetel Kürsi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

255-

- Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,

- lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,

- ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,

- velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,

- velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Diyanet bilgileriyle Ayetel Kürsi duasının Arapça - Türkçe okunuşu ve anlamı: Ayetel Kürsi ne için okunur, faziletleri neler? - 3

AYETEL KÜRSİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Allâhü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm, lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm, lehû mâ fi’ssemâvâti ve mâ fi’l-ard, men-ze’l-lezî yeşfe’u ‘indehû illâ bi-iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm, ve lâ yuhîtûne bi-şey’in min‘ılmihî illâ bimâ şâe, vesi’a kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-arda ve lâ yeûdühû hifzuhumâ ve hüve’laliyyü’l-azîm.

Ayetel Kürsi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

255-

- Allah'tan başka hiçbir İlah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,

- Bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku.

- Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.

- Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.

- O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,

- Ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

Diyanet bilgileriyle Ayetel Kürsi duasının Arapça - Türkçe okunuşu ve anlamı: Ayetel Kürsi ne için okunur, faziletleri neler? - 4

AYETEL KÜRSİ OKUMANIN FAYDALARI

Allah, O’ndan başka tanrı yoktur; diridir, her şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. O’nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O’nun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür.

Ayetel Kürsi Faziletleri ve Faydaları

Ayetel Kursi fazileti ve faydası bol bir duadır. Bin bir faydası olan bu ayet-i kerimenin yaşlı, çocuk, hasta, sağlıklı herkese okunması ve gücü yeten herkesçe okunması tavsiye edilir. İşte Ayetel Kürsi faziletleri ve önemi:

1- Uyumadan önce okunduğu takdirde kişiyi ladana korur, rahat bir uykuya vesile olur.  Hz. Muhammed (s.a.v.) "Yatağına yatınca Ayetel Kürsi'yi oku, devamlı olarak Allah'tan bir koruyucun olacak ve sabaha kadar sana şeytan yaklaşamayacaktır" diye buyurmuştur.

2- Ayetel Kürsi, faydası ve bereketi bol bir duadır. Sahip olunan varlığa, sağlığa, bolluğa, nimete şükür için okunduğunda bereketi arttırır, sağlık ve afiyetin artışına vesile olur.

3- Allah (C.C)'nin en büyük sıfatlarını içeren dua,  O'nun isminin anılmasıyla binlerce sevaba vesile olur.

4- Bu duayı sıkça tekrar eden Müslaman, sevap kazanır, cennetlik kullar arasında yerini alır. Günahların affedilmesi sayesinde,  Ayetel Kürsi, kabir ve cehennem azabından kurtulmaya vesile olur.

5- Ayetel Kursi, kişiyi şeytanın belalarından korur.  Çevresindeki kötü niyetli kişiler dua sahibine zarar veremez. 

6-  Ayet-el Kürsi'yi okuyanlar gereksiz vesvese, kaygı ve telaştan arınır. Öfkeli ve huzursuz bir ruh haline sahip kişiler bu dua ile psikolojik olarak rahatlar.

7- Aynı şekilde gece huzursuzluğu, sık sık kabus görme, uykudan korkarak uyanma, içsel bunalım, ürkeklik gibi durumlarda da şifa vesilesidir. Hem yetişkinler hem de çocuklar için bu tip korkularda şifa niyetine okunmalıdır.

8- Anksiyete, depresyon, panik atak, depresyon gibi ruhsal sıkıntılarda da Ayetel Kürsi'nin gücü ve önemi oldukça büyüktür. Bu gibi durumlarda Esma-ül Hüsna ile birlikte Ayetel Kürsi'yi sıkça tekrar etmek kişiyi bulunduğu halden kurtararak ferahlamasına vesile olur.

9- Ayetel Kürsi'nin okunduğu evin bereketi eksik olmaz. 

10- Bu duanın okunduğu evi melekler gözetir, kötü niyetli kişiler bu haneye giremez.elekler tarafından gözetilir. 

11- Bu dua evin bereketinin artmasını sağlar. Mutfakta duayı zikretmet berekete ve yemeğin şifasını artırır.

Diyanet bilgileriyle Ayetel Kürsi duasının Arapça - Türkçe okunuşu ve anlamı: Ayetel Kürsi ne için okunur, faziletleri neler? - 5

NAMAZDAN SONRA AYETEL KÜRSİ OKUMANIN HÜKMÜ

Namazlardan sonra ‘Âyetü’l-kürsî’yi okumak menduptur. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), ‘Âyetü’l-kürsî’nin özellikle yatmadan önce ve namazlardan sonra okunmasını öğütlemiştir (Buhârî, Vekâlet, 10 [2311]; Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân, 2 [2879]; Nesâî, es-Sünen’ül-kübrâ, 9/44 [9848]; Taberânî, el-Mu‘cemü’l-kebîr, 8/114 [7532]).

Ayetel Kürsi, ne için okunur?

Ayetel Kürsi, Felak Nas duaları ile birlikte okunduğunda nazar, göz değmesi, korku, vesvese, iç huzursuzluğu gibi dertlere çare olur. Bu nedenle bu dualar çocuklara, bebeklere, hastalara, hamile ve lohusalara da sık sık okunmaktadır. Bu dualar, sabah evden çıkmadan, geceleri yatmadan, önemli bir işe başlarken, yola çıkarken okunabileceği gibi akla her geldiğinde okunabilir. 

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