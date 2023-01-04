Diyanet duyurdu: 2023 Hac kayıtları ne zaman başlayacak, kuralar ne zaman çekilecek? Kayıtlar e-Devlet'te başlıyor

HAC KAYITLARI YARIN BAŞLIYOR

Hac ibadeti için ilk defa kayıt yaptıracak veya kayıtlarını güncelleyecek adaylar, işlemlerini yarından itibaren yapabilecek.



Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan duyuruya göre, e-Devlet üzerinden yapılacak ön kayıt başvuruları, 26 Ocak'a kadar devam edecek.



2023 hac ibadeti için ön kayıtlarının başlaması için yoğun bir talebin olduğunu dile getiren Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, "Hac ve Umre Kurulumuzun aldığı karar gereği ilk defa hacca başvuracak vatandaşlarımıza bir imkan tanındı. Bu imkan sonucunda vatandaşlarımız, 5-26 Ocak'ta müracaatlarını e-Devlet üzerinden yapabilecekler." dedi.