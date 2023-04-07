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Diyanet takvimi 2023: Kadir Gecesi ne zaman? Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilen Kadir Gecesi ne oldu?

"Bin aydan daha hayırlı" olduğu belirtilen Kadir Gecesi için geri sayım devam ediyor. Peki, Kadir Gecesi ne zaman bu yıl ne zaman idrak edilecek? Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilen Kadir Gecesi ne oldu?

Diyanet takvimi 2023: Kadir Gecesi ne zaman? Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilen Kadir Gecesi ne oldu? - 1

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan takvimle dini bayram ve kandillerin yanı sıra Kadir Gecesi'nin 2023 tarihi de paylaşıldı. Takvime göre, Kadir Gecesi nisan ayı içerisinde idrak edilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Diyanet takvimi 2023: Kadir Gecesi ne zaman? Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilen Kadir Gecesi ne oldu? - 2

2023 KADİR GECESİ TARİHİ

Ramazanın 27. gecesine denk gelen ve Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi bu yıl 17 Nisan 2023 Pazartesi gününe denk geliyor. 

Diyanet takvimi 2023: Kadir Gecesi ne zaman? Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilen Kadir Gecesi ne oldu? - 3

KADİR GECESİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ

İslam'da, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alıyor.


Diyanet takvimi 2023: Kadir Gecesi ne zaman? Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilen Kadir Gecesi ne oldu? - 4

Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi'nde bu gece şöyle anlatılıyor:

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

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