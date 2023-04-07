Diyanet takvimi 2023: Kadir Gecesi ne zaman? Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilen Kadir Gecesi ne oldu?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan takvimle dini bayram ve kandillerin yanı sıra Kadir Gecesi'nin 2023 tarihi de paylaşıldı. Takvime göre, Kadir Gecesi nisan ayı içerisinde idrak edilecek.
Ramazanın 27. gecesine denk gelen ve Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi bu yıl 17 Nisan 2023 Pazartesi gününe denk geliyor.
İslam'da, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alıyor.
Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi'nde bu gece şöyle anlatılıyor:
"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."