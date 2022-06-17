Diyarbakır'da 12 katlı binada yangın

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, 12 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Binada mahsur kalan 20 kişi kurtarılırken, dumandan etkilenen 9 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Haberler - DHA 17.06.2022 - 10:50 | Son Güncelleme : 17.06.2022 - 10:51

Diyarbakır'da 12 katlı binada yangın - 1

'ın Yenişehir ilçesine bağlı Fabrika Mahallesi'ndeki sitede bulunan 12 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairede sabah saatlerinde yangın çıktı.

Diyarbakır'da 12 katlı binada yangın - 2

İhbar üzerine bölgeye biri 42 metre hidrolik merdivenli araç olmak üzere çok sayıda itfaiye aracı ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da 12 katlı binada yangın - 3

9 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Aşağı katlardaki dairelerde oturanlar, binadan kendileri çıkarken, üst katlarda mahsur kalan, aralarında çocuk ve engellilerin de bulunduğu 20 kişi ise itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Diyarbakır'da 12 katlı binada yangın - 4

Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Diyarbakır'da 12 katlı binada yangın - 5

Dumandan etkilenen 9 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Diyarbakır'da 12 katlı binada yangın - 6

Yapılan ilk incelemede yangının, oturma odasında elektrik kontağı nedeniyle çıktığı belirlendi.

Diyarbakır'da 12 katlı binada yangın - 7
Diyarbakır'da 12 katlı binada yangın - 8

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