Diyarbakır'da eleştirilere neden olan heykeller kaldırıldı

"MAKETLERE 4 MİLYON HARCANDIĞI İDDİASI YALAN"

Maketlere 4 milyon 412 bin 835 lira ödendiği iddiasının yalan ve iftira olduğu kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarının açıklamamız ve ulaşabildikleri kayıtlara rağmen maketlere 4 milyon 412 bin 835 ödendiği iddiası ise yalan ve iftiradır. Bu bedel 11 Mayıs 2021 tarihinde yaptığımız açıklamada ifade ettiğimiz üzere 170 bin metrekarelik alanda drenaj hatları, su depoları, çimlendirme, ağaçlandırma, çalı ekimi gibi işlerin tamamını içeren ihalenin tutarıdır. Söz konusu ihale açık ihale usulüyle yapılmış, canlı yayınlanmış ve en ekonomik teklifi veren firma tarafından üstlenilmiştir. Çalışmalar devam etmektedir. Duyarlılık ve yapıcı eleştirileri için Diyarbakır kamuoyuna teşekkür ediyoruz.”