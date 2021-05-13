Diyarbakır'da eleştirilere neden olan heykeller kaldırıldı

Diyarbakır'da Havalimanı Yonca Kavşağı'nda çevre düzenlemesi yapılan alana yerleştirilen karpuzun içindeki bebek ile kadayıf ustası maketleri, gelen eleştiriler üzerine Vali Münir Karaloğlu'nun talimatı ile kaldırıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, heykellerin gelen eleştiriler doğrultusunda yenilenerek tekrar aynı alanlara konulacağı belirtildi.

ntv.com.tr 13.05.2021 - 17:25 | Son Güncelleme : 13.05.2021 - 17:27

Diyarbakır'da eleştirilere neden olan heykeller kaldırıldı - 1

Diyarbakır Havalimanı Yonca Kavşağı'na kentle özdeşleşmiş olan karpuz içindeki bebek, kadayıf ustası, hasır bilezik, halay ekibi gibi figürlerin bulunduğu maketler yerleştirilmişti.

Diyarbakır'da eleştirilere neden olan heykeller kaldırıldı - 2
Maketlerin alana yerleştirilmesinin ardından sosyal medyada ürünlerin özensiz yapıldığı gerekçesi ile tartışma çıkmıştı. Yaşanan tartışmalar üzerine Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatı ile alana yerleştirilen karpuz içindeki bebek ile kadayıf ustası maketleri bulundukları yerden kaldırıldı.
Diyarbakır'da eleştirilere neden olan heykeller kaldırıldı - 3

HEYKELLER YENİLENECEK

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Diyarbakır Havalimanı Yonca Kavşağı'nda yapılan çevre düzenlemesi kapsamında alana yerleştirilen iki maket hakkında yapılan eleştiriler, Diyarbakır Valimiz Münir Karaloğlu’nun talimatlarıyla belediyemizin ilgili birimleri tarafından değerlendirilmiş, yapılan değerlendirme sonucu maketler bulundukları yerden kaldırılmıştır. Maket yapımcısı, eleştirileri dikkate alacak şekilde ürünlerini yenileyecek, ilgili birimlerin onayıyla belediyemize teslim edecektir” denildi.
Diyarbakır'da eleştirilere neden olan heykeller kaldırıldı - 4

"MAKETLERE 4 MİLYON HARCANDIĞI İDDİASI YALAN"

Maketlere 4 milyon 412 bin 835 lira ödendiği iddiasının yalan ve iftira olduğu kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarının açıklamamız ve ulaşabildikleri kayıtlara rağmen maketlere 4 milyon 412 bin 835 ödendiği iddiası ise yalan ve iftiradır. Bu bedel 11 Mayıs 2021 tarihinde yaptığımız açıklamada ifade ettiğimiz üzere 170 bin metrekarelik alanda drenaj hatları, su depoları, çimlendirme, ağaçlandırma, çalı ekimi gibi işlerin tamamını içeren ihalenin tutarıdır. Söz konusu ihale açık ihale usulüyle yapılmış, canlı yayınlanmış ve en ekonomik teklifi veren firma tarafından üstlenilmiştir. Çalışmalar devam etmektedir. Duyarlılık ve yapıcı eleştirileri için Diyarbakır kamuoyuna teşekkür ediyoruz.”

Diyarbakır'da eleştirilere neden olan heykeller kaldırıldı - 5
Belediyenin Instagram hesabına 'çocuk sığacak kadar büyük karpuz' nitelemesine ilişkin başka kareler de yer aldı.
Diyarbakır'da eleştirilere neden olan heykeller kaldırıldı - 6
Diyarbakır'ın karpuzunun büyüklüğünü anlatmak için benzer fotoğraflar uzun yıllardır basında yer alıyor.
Diyarbakır'da eleştirilere neden olan heykeller kaldırıldı - 7

Hakkında yorum yapılan heykellerden ikincisi Diyarbakır'ın ünlü burma kadayıfını simgeleyen bir çalışma. 

Bu heykel üzerine de çok sayıda olumsuz yorum sosyal medyada yer aldı.

Diyarbakır'da eleştirilere neden olan heykeller kaldırıldı - 8

Heykellerden üçüncüsünde Diyarbakır halk oyunları teması işleniyor.

Bu heykel hakkında ise fazla yorum yapılmadı.

Diyarbakır'da eleştirilere neden olan heykeller kaldırıldı - 9
Son heykel ise Diyarbakır'ın simgelerinden olan burmalı bilezik temasını içeriyor.
Diyarbakır'da eleştirilere neden olan heykeller kaldırıldı - 10
Diyarbakır'da eleştirilere neden olan heykeller kaldırıldı - 11
Diyarbakır'da eleştirilere neden olan heykeller kaldırıldı - 12
Diyarbakır'da eleştirilere neden olan heykeller kaldırıldı - 13
Diyarbakır'da eleştirilere neden olan heykeller kaldırıldı - 14
Diyarbakır'da eleştirilere neden olan heykeller kaldırıldı - 15
Diyarbakır'da eleştirilere neden olan heykeller kaldırıldı - 16

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