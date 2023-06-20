Doğalgaz borusu patladı, başında sigarayla bekledi
İstanbul Kadıköy’deki İSKİ çalışmaları sırasında doğalgaz borusunda sızıntı yaşandı. İGDAŞ ekiplerinin sızıntıya müdahale ettiği sırada bir vatandaş, elinde sigarayla çalışmaları izledi. Durumu fark eden bir personel, vatandaşa tepki göstererek olay yerinden uzaklaştırdı.
Kadıköy’de dün gerçekleştirilen İSKİ çalışmaları sırasında doğalgaz hattında sızıntı yaşandı.
Sızıntı nedeniyle sokakta gaz kokusu oluştu.
Olay yerine İGDAŞ ekipleri sevk edildi.