Doğalgaz borusu patladı, başında sigarayla bekledi

Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre sakini Sefa Can Mimaroğlu, “Burada çalışma yapıyorlardı. Bir anda sızıntı oluştu. İGDAŞ ekiplerini çağırdılar. 1 haftadır devam ediyor. Ne çalışması olduğunu da bilmiyoruz” diye konuştu.