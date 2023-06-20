Doğalgaz borusu patladı, başında sigarayla bekledi

İstanbul Kadıköy’deki İSKİ çalışmaları sırasında doğalgaz borusunda sızıntı yaşandı. İGDAŞ ekiplerinin sızıntıya müdahale ettiği sırada bir vatandaş, elinde sigarayla çalışmaları izledi. Durumu fark eden bir personel, vatandaşa tepki göstererek olay yerinden uzaklaştırdı.

Doğalgaz borusu patladı, başında sigarayla bekledi - 1

Kadıköy’de dün gerçekleştirilen İSKİ çalışmaları sırasında doğalgaz hattında sızıntı yaşandı.

Sızıntı nedeniyle sokakta gaz kokusu oluştu.

Olay yerine İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Doğalgaz borusu patladı, başında sigarayla bekledi - 2

Ekiplerin doğal gaz hattındaki çalışması sırasında bir vatandaş, elinde sigarayla olan biteni izledi.

Durumu fark eden İGDAŞ personeli, söz konusu vatandaşı uyararak olay yerinden uzaklaştırdı.

Doğalgaz borusu patladı, başında sigarayla bekledi - 3

Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre sakini Sefa Can Mimaroğlu, “Burada çalışma yapıyorlardı. Bir anda sızıntı oluştu. İGDAŞ ekiplerini çağırdılar. 1 haftadır devam ediyor. Ne çalışması olduğunu da bilmiyoruz” diye konuştu.

Doğalgaz borusu patladı, başında sigarayla bekledi - 4
Doğalgaz borusu patladı, başında sigarayla bekledi - 5
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