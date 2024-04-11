Dolandırıcıların internetteki yeni tuzağı: “Alman vatandaşıyım, 50 bin euro karşılığında formalite evlilik yapılır”

Son dönemde evlilik hayali kurduğu kişilerce dolandırıldığından yakınan internet kullanıcı sayısında artış olduğundan bahseden Gündüz, çoğu kişinin de utancından şikayetini dile getiremediğini söyledi.

Gündüz şunları anlattı:

“Bize ilginç gelmeye başlayan şikayetler alıyoruz. İnsanlar bu şikayetleri yanımızda biri yokken yapıyor. Evlilik vaadiyle, formalite evlilik teklifiyle dolandırılma olayları çoğaldı. İnternette eş bulma, evlilik sitelerinin sayısı arttı. Vatandaşlarımız herhangi bir mağduriyette çekinmeden haklarını aramalı. Bu sitelere üye olanlar karşı tarafın para talebini yerine getirmemeli. Bazen karşı taraftaki internet kullanıcısı parası olmadığı ve pasaport parası gibi nedenlerle üyelerden para talep ediyor. Para karşılığı formalite evlilik teklif ediliyor. Sosyal medya kullanıcıları internette tanıştıkları kişilere tanımadan, güvenmeden para göndermesin.”