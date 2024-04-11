Dolandırıcıların internetteki yeni tuzağı: “Alman vatandaşıyım, 50 bin euro karşılığında formalite evlilik yapılır”
Tayin, farklı ülkeye yerleşme ümidi ve yabancıların Türkiye’de yaşamasına olanak sağlayan formalite evlilik, dijital platformlara taşındı. Uzmanlar “anlaşmalı evlilik” ve “evlendirme merkezi” isimleriyle kurulan sitelerde üyelerin para karşılığında formalite evlilik yapabileceğine yönelik paylaşımlara ilişkin uyarıda bulundu.
Formalite evlilik, internet kullanımının yaygınlaşmasıyla dijital platforma taşındı.
Sosyal medyada “formalite evlilik”, “izdivaç”, “anlaşmalı evlilik” ve “evlendirme merkezi” gibi isimlerle oluşturulan platformlar ile benzer platformlardaki gruplara üye olan internet kullanıcılarının sayısı son dönemde arttı.