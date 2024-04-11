Dolandırıcıların internetteki yeni tuzağı: “Alman vatandaşıyım, 50 bin euro karşılığında formalite evlilik yapılır”

Tayin, farklı ülkeye yerleşme ümidi ve yabancıların Türkiye’de yaşamasına olanak sağlayan formalite evlilik, dijital platformlara taşındı. Uzmanlar “anlaşmalı evlilik” ve “evlendirme merkezi” isimleriyle kurulan sitelerde üyelerin para karşılığında formalite evlilik yapabileceğine yönelik paylaşımlara ilişkin uyarıda bulundu.

Dolandırıcıların internetteki yeni tuzağı: “Alman vatandaşıyım, 50 bin euro karşılığında formalite evlilik yapılır” - 1

Formalite evlilik, internet kullanımının yaygınlaşmasıyla dijital platforma taşındı.

Sosyal medyada “formalite evlilik”, “izdivaç”, “anlaşmalı evlilik” ve “evlendirme merkezi” gibi isimlerle oluşturulan platformlar ile benzer platformlardaki gruplara üye olan internet kullanıcılarının sayısı son dönemde arttı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Dolandırıcıların internetteki yeni tuzağı: “Alman vatandaşıyım, 50 bin euro karşılığında formalite evlilik yapılır” - 2

Sosyal medya uygulamalarındaki platformlara üye olan ve paylaşımda bulunan internet kullanıcıları, evlilik düşüncesinin nedenleri ile taleplerini paylaşıp, belirlediği kriterdeki kişilerle evlenebileceğini duyurdu.

Paylaşımlarda bazıları yurt dışına yerleşme amacı ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almak için yabancı uyruklularla para karşılığında anlaşmalı evlilik gerçekleştirebileceğini anlattı.

Dolandırıcıların internetteki yeni tuzağı: “Alman vatandaşıyım, 50 bin euro karşılığında formalite evlilik yapılır” - 3

Binlerce üye sayısıyla dikkati çeken platformlarda bazıları da gerçek evlilik için kendisine uygun eş aradığını belirtti.

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, internet kullanımının yaygınlaşmasıyla dijital ortamda tanışıp evlenenlerin sayısında artış yaşandığını dile getirdi.

Dolandırıcıların internetteki yeni tuzağı: “Alman vatandaşıyım, 50 bin euro karşılığında formalite evlilik yapılır” - 4

İnternet ortamında evlilik amacıyla oluşturulan sosyal medya platformlarına üye olan kullanıcıların sayısının yükseldiğini söyleyen Gündüz, formalite evlilik yapmak isteyenlerin paylaşımlarındaki artışa dikkat çekti.

Gündüz, yabancıların Türkiye’de vatandaşlık alabilmesi ya da farklı ülkede yaşamak isteyenlerin para karşılığı formalite evlilik yapmayı teklif ettiği paylaşımların çoğaldığını belirterek, evlilik hayaliyle sosyal medyada arkadaşlık kurduğu kişilere para gönderen internet kullanıcılarını dolandırılma tehlikesine karşı uyardı.

Dolandırıcıların internetteki yeni tuzağı: “Alman vatandaşıyım, 50 bin euro karşılığında formalite evlilik yapılır” - 5

Son dönemde evlilik hayali kurduğu kişilerce dolandırıldığından yakınan internet kullanıcı sayısında artış olduğundan bahseden Gündüz, çoğu kişinin de utancından şikayetini dile getiremediğini söyledi.

Gündüz şunları anlattı:

“Bize ilginç gelmeye başlayan şikayetler alıyoruz. İnsanlar bu şikayetleri yanımızda biri yokken yapıyor. Evlilik vaadiyle, formalite evlilik teklifiyle dolandırılma olayları çoğaldı. İnternette eş bulma, evlilik sitelerinin sayısı arttı. Vatandaşlarımız herhangi bir mağduriyette çekinmeden haklarını aramalı. Bu sitelere üye olanlar karşı tarafın para talebini yerine getirmemeli. Bazen karşı taraftaki internet kullanıcısı parası olmadığı ve pasaport parası gibi nedenlerle üyelerden para talep ediyor. Para karşılığı formalite evlilik teklif ediliyor. Sosyal medya kullanıcıları internette tanıştıkları kişilere tanımadan, güvenmeden para göndermesin.”
Dolandırıcıların internetteki yeni tuzağı: “Alman vatandaşıyım, 50 bin euro karşılığında formalite evlilik yapılır” - 6
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