Dr. Mehmet Öz ve Prof. Dr. Halit Yerebakan'dan Hatay'da sahra hastanesine ziyaret

ABD'de yaşayan kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz ve kalp ve damar cerrahı Prof. Dr. Halit Yerebakan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'da ABD'li sivil toplum kuruluşunun (STK) kurduğu sahra hastanesini ziyaret etti.

Dr. Mehmet Öz ve Prof. Dr. Halit Yerebakan'dan Hatay'da sahra hastanesine ziyaret - 1

Merkezi ABD'nin North Carolina eyaletinde bulunan STK Samaritan's Purse'ün Hatay'da kurduğu 52 yatak, 2 ameliyathane ve eczane imkanı sağlayan sahra hastanesinde depremzedeler tedavi ediliyor.

Dr. Mehmet Öz ve Prof. Dr. Halit Yerebakan'dan Hatay'da sahra hastanesine ziyaret - 2

Hatay'a gelen Dr. Öz ile Prof. Dr. Yerebakan, sahra hastanesini ziyaret etti.

Dr. Mehmet Öz ve Prof. Dr. Halit Yerebakan'dan Hatay'da sahra hastanesine ziyaret - 3

Öz, burada yetkililerden Hatay'daki duruma ve hastanedeki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Dr. Mehmet Öz ve Prof. Dr. Halit Yerebakan'dan Hatay'da sahra hastanesine ziyaret - 4

13 ŞUBAT'TAN BU YANA HİZMET VERİYOR

Temel tıbbi yardım sağlamak için sahra hastaneleri kuran Samaritan's Purse'den edinilen bilgiye göre, deprem nedeniyle kullanılamayan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkına kurulan sahra hastanesi, 13 Şubat'tan bu yana hizmet veriyor.

Dr. Mehmet Öz ve Prof. Dr. Halit Yerebakan'dan Hatay'da sahra hastanesine ziyaret - 5

Samaritan's Purse'ün deprem bölgelerinde 93 afet müdahale uzmanı görev alıyor.

Dr. Mehmet Öz ve Prof. Dr. Halit Yerebakan'dan Hatay'da sahra hastanesine ziyaret - 6
Dr. Mehmet Öz ve Prof. Dr. Halit Yerebakan'dan Hatay'da sahra hastanesine ziyaret - 7
Dr. Mehmet Öz ve Prof. Dr. Halit Yerebakan'dan Hatay'da sahra hastanesine ziyaret - 8
Dr. Mehmet Öz ve Prof. Dr. Halit Yerebakan'dan Hatay'da sahra hastanesine ziyaret - 9

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