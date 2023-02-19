Dr. Mehmet Öz ve Prof. Dr. Halit Yerebakan'dan Hatay'da sahra hastanesine ziyaret

Merkezi ABD'nin North Carolina eyaletinde bulunan STK Samaritan's Purse'ün Hatay'da kurduğu 52 yatak, 2 ameliyathane ve eczane imkanı sağlayan sahra hastanesinde depremzedeler tedavi ediliyor.
Hatay'a gelen Dr. Öz ile Prof. Dr. Yerebakan, sahra hastanesini ziyaret etti.
Öz, burada yetkililerden Hatay'daki duruma ve hastanedeki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Temel tıbbi yardım sağlamak için sahra hastaneleri kuran Samaritan's Purse'den edinilen bilgiye göre, deprem nedeniyle kullanılamayan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkına kurulan sahra hastanesi, 13 Şubat'tan bu yana hizmet veriyor.
Samaritan's Purse'ün deprem bölgelerinde 93 afet müdahale uzmanı görev alıyor.