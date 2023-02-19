Dr. Mehmet Öz ve Prof. Dr. Halit Yerebakan'dan Hatay'da sahra hastanesine ziyaret

13 ŞUBAT'TAN BU YANA HİZMET VERİYOR

Temel tıbbi yardım sağlamak için sahra hastaneleri kuran Samaritan's Purse'den edinilen bilgiye göre, deprem nedeniyle kullanılamayan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkına kurulan sahra hastanesi, 13 Şubat'tan bu yana hizmet veriyor.