Düğünde hayalet silah “Glock”lu cinayet

Tokat’ın Erbaa ilçesindeki düğünde çıkan kavga, cinayetle bitti.

Olay, 25 Ağustos günü saat ilçeye bağlı Karayaka beldesinde meydana geldi.

Abdulsamet Ş.’nin düğününe giden Orhan Mert Karagöl ile para meselesi yüzünden husumetli olduğu beldede kasaplık yapan 4 çocuk babası Yusuf Çavdar arasında tartışma çıktı.

Tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Orhan Mert Karagöl, Yusuf Çavdar’ı tabancayla kalbinden vurarak öldürdü.

Açılan ateşte Orhan Mert Karagöl ile düğünde misafir olan Mustafa Anıl Y. ve Aziz Atıl Y. kardeşler de yaralandı.

Merminin kalçasına isabet ettiği Orhan Mert Karagöl, gelen ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne, kolundan ve yüzünden hafif yaralanan 2 kardeş ise Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yusuf Çavdar ise 26 Ağustos günü Karayaka beldesinde toprağa verildi.