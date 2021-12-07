Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde denizin rengi kahverengiye döndü

Antalya'nın Konyaaltı sahilinde etkili olan şiddetli yağmur sonrası denizin rengi kahverengiye oldu. Gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve şiddetli fırtına vatandaşlara da zor anlar yaşattı.

Haberler - İHA 07.12.2021 - 15:21

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde denizin rengi kahverengiye döndü - 1

’da etkili olan şiddetli yağmur sonrasında dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde denizin rengi kahverengiye döndü.

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde denizin rengi kahverengiye döndü - 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, turizm kenti Antalya’yı bugün beklenen kuvvetli yağmur ve şiddetli fırtına karşısında turuncu kod vererek uyarmıştı.

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde denizin rengi kahverengiye döndü - 3

Uyarıların ardından gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve şiddetli fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde denizin rengi kahverengiye döndü - 4

Etkili olan sağanak yağmurun ardından dağlardan akan sel suları Boğaçayı üzerinden dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline döküldü.

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde denizin rengi kahverengiye döndü - 5

Her dönem turistlerin çekim merkezi olan denizin rengi kahverengiye döndü.

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde denizin rengi kahverengiye döndü - 6

O anları unutulmaz kılmak isteyen vatandaşlar da fotoğraf ve video çekti.

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde denizin rengi kahverengiye döndü - 7

Denizin bu haline şaşıran Damla Karakaya, “Antalya’yı hiç böyle görmemiştim. Bu muhteşem bir görüntü. Herkes bunu görmeli. Çok şiddetli yağmur sonrası sel suları denize karışmış” dedi. 

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde denizin rengi kahverengiye döndü - 8
Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde denizin rengi kahverengiye döndü - 9
Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde denizin rengi kahverengiye döndü - 10

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