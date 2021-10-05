Dünyanın en büyük kargo uçağı İstanbul'da

İHA - DHA 05.10.2021 - 13:43
Tianjin'den Almatı'ye geri dönen uçak, buradan kalkış yaparak bugün yakıt ikmali için İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Yaklaşık iki saat İstanbul Havalimanı'nda kalması beklenen ve PCR testi taşıyan uçak, önce Avusturya'nın Linz şehrine ardından da tekrar Kiev'e geçecek.
Kargo taşımacılığında kullanılan bu uçaktan bugüne kadar sadece 1 adet üretildi. Şu anda Ukraynalı Antonov tarafından işletilen uçak, büyük boyutta ve ağırlıktaki yüklerin taşınmasında kullanılıyor.
Bugüne kadar 242 dünya rekoru kıran devasa kargo uçağının en az 2033 yılına kadar hizmet vermesi planlanıyor.