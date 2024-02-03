Dur ihtarına uymayıp kaçtı, arbedede açılan ateşle öldü
İstanbul Arnavutköy’de polis, şüphe üzerine seyir halindeki 2 araca dur ihtarında bulundu. İhtara uymayan otomobildekiler kaçtı. Polisin kovalamasıyla şüpheliler yakalandı. Şüphelilerden Ahmet E., polis memurunun silahını almaya çalıştığı sırada tabancadan çıkan kurşunla yaşamını yitirdi. Savcılık iki polis memuru hakkında adli işlem başlattı.
İstanbul’da dur ihtarına uymayan bir kişi, polisle girdiği arbede sırasında vurularak yaşamını yitirdi.Olay, dün 22.50 sıralarında Nenehatun Mahallesi, Azimli Sokak'ta meydana geldi.