Dur ihtarına uymayıp kaçtı, arbedede açılan ateşle öldü

İstanbul Arnavutköy’de polis, şüphe üzerine seyir halindeki 2 araca dur ihtarında bulundu. İhtara uymayan otomobildekiler kaçtı. Polisin kovalamasıyla şüpheliler yakalandı. Şüphelilerden Ahmet E., polis memurunun silahını almaya çalıştığı sırada tabancadan çıkan kurşunla yaşamını yitirdi. Savcılık iki polis memuru hakkında adli işlem başlattı.

Dur ihtarına uymayıp kaçtı, arbedede açılan ateşle öldü - 1

İstanbul’da dur ihtarına uymayan bir kişi, polisle girdiği arbede sırasında vurularak yaşamını yitirdi.

Olay, dün 22.50 sıralarında Nenehatun Mahallesi, Azimli Sokak'ta meydana geldi.

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Dur ihtarına uymayıp kaçtı, arbedede açılan ateşle öldü - 2

İddiaya göre, polis ekipleri şüphe üzerine iki araca dur ihtarında bulundu.

Şüpheliler Ahmet E. ve Y.Ö. ihtara uymayarak kaçtı.

Bir süre sonra araçları bırakıp yaya kaçmaya devam eden şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüphelilerden Ahmet E. gözaltına alındığı sırada polis memurunu silahını almaya çalıştı.

Bu sırada yaşanan arbede de açılan ateşle Ahmet E. yaralandı.
Dur ihtarına uymayıp kaçtı, arbedede açılan ateşle öldü - 3

Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmet E. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Araçlarda yapılan aramada 200 gram uyuşturucu madde,1 adet ruhsatsız tabanca bulundu.
Dur ihtarına uymayıp kaçtı, arbedede açılan ateşle öldü - 4

Şüpheli Y.Ö.  gözaltına alınırken, görevli polis memurları S.E. ve E.K hakkında adli işlem başlatıldı.

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