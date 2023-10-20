Eda ile 2 arkadaşının öldüğü kazada sürücü alkollü çıktı

Polisteki ifadesinde, otomobili ile sol şeritte ilerlediği sırada, önüne aniden başka bir otomobilin çıktığını söyleyen Duran, “Bunun üzerine sağ şeride geçtim. Önümdeki araba da sağ şeride geçti. Arabaya çarpmamak için direksiyonu kırınca hakimiyeti kaybettim.” dedi.