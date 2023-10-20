Eda ile 2 arkadaşının öldüğü kazada sürücü alkollü çıktı
Bursa’da yeni yaşını kutlayan Eda Baykay ile arkadaşları Sıla Çelik ve Sinan Karakuş’un yaşamını yitirdiği kazada yaralanan sürücü Adem Duran, tedavisinin ardından tutuklandı. Kazada ölen Ölen Eda Baykay’ın kuzeni de olan Duran’ın, kaza sırasında 1,10 promil alkollü olduğu belirlendi.
Bursa’da doğum günü kutlamasının ardından bindikleri otomobilde yaşamlarını yitiren Eda Baykay ile arkadaşları Sıla Çelik ve Sinan Karkuş’un yaşamını yitirdiği trafik kazasında, sürücü Adem Duran’ın alkollü olduğu belirlendi.