Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyesi 4 kat arttı

Edirne'de son günlerde etkili olan sağanakla birlikte Meriç ve Tunca nehirlerindeki su seviyeleri, geçen yıla göre 4 kat arttı. Nehir kıyılarındaki işletme sahipleri, olası taşkına karşı önlemlerini alırken, DSİ'nin Ergene Nehri için 'turuncu alarm' uyarısı da sürüyor.

Haberler - DHA 01.01.2022 - 15:58

Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyesi 4 kat arttı - 1

ve Bulgaristan'da son 1 haftada etkili olan sağanak, Meriç ve Tunca nehirlerindeki su seviyelerini, son yılların en yüksek seviyesine çıkarıp debilerini 4 kat artırdı.

Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyesi 4 kat arttı - 2

DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, geçen yılın son haftasında 113 metreküp/saniye akan Meriç Nehri'nin debisi; son yapılan ölçümde 473 metreküp/saniye, 10 metreküp/saniye akan Tunca Nehri ise bu yılın aynı döneminde 48 metreküp/saniyeye yükseldi.

Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyesi 4 kat arttı - 3

Daha önce taşkınlarla gündeme gelen Meriç ve Tunca nehirlerinde yükselen su seviyesiyle birlikte bölgede iş yerleri bulunan işletmeciler de önlem almaya başladı.

Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyesi 4 kat arttı - 4

ESNAF ÖNLEM ALDI

Tunca kıyısında lokantası bulunan Selahattin Kaya, "Son haftayla birlikte Balkanlar ile Edirne ve çevresinde ciddi yağışlar oldu. Biz de nehir kenarında işletmecilik yaptığımız için tüm önlemlerimizi ona göre aldık. Umuyorum ki suyun güzelliği bu şekilde kalsın. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda fazla yağış kaynaklı sel suları basmıştı. İnşallah bu olayları tekrar yaşamayız" dedi.

Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyesi 4 kat arttı - 5

İşletmeci Mustafa Altunhan da taşkın ihtimaline karşı önlem aldıklarını belirterek, "Debi 18'lerden 48'lere geldi. Yaklaşık 2-2,5 metre yükseldi diyebilirim. Biz kendimize göre önlemlerimizi aldık. Uzunköprü'de oldukça zarar oldu. Bunun yanında olumlu yanları da var, bereket geliyor. Sağanak yağışın yer altı sularına çok faydası var. Suyu toprak emiyor, yer altına veriyor ve güçleniyor toprak" diye konuştu.

Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyesi 4 kat arttı - 6

ERGENE'DE 'TURUNCU ALARM' SÜRÜYOR

Öte yandan Trakya'da etkili olan sağanağın ardından debisi yükselen ve Edirne'nin Uzunköprü ilçesi kesiminde yatağından çıkarak taşan Ergene Nehri için DSİ'nin 'turuncu alarm' uyarısı da sürüyor. 

Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyesi 4 kat arttı - 7

Ergene Nehri'nin 4 gün önce Uzunköprü kesiminde 148 metreküp olan debisi 358 metreküp/saniyeye yükseldi. Yetkililerin taşkın uyarısının ardından nehir kıyısında çiftliklerdeki hayvanlar ise daha güvenli bölgelere alındı.

Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyesi 4 kat arttı - 8

MERİÇ NEHRİ İÇİN ’SARI ALARM’

Meriç Nehri için İpsala istasyonu ölçümlerinde 381 metreküp/saniye olarak ölçülen su debisi bu sabah 1170 metreküp/saniyeye yükselince 'sarı alarm' uyarısına geçti.

Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyesi 4 kat arttı - 9

Meriç Nehri'nin Edirne'de kent merkezi ölçüm istasyonunda ise su seviyesinde düşüş gözleniken, Tunca Nehri'nin de düşüşle yatağında akmaya başladığı görüldü.

Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyesi 4 kat arttı - 10
Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyesi 4 kat arttı - 11
Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyesi 4 kat arttı - 12
Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyesi 4 kat arttı - 13
Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyesi 4 kat arttı - 14
Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyesi 4 kat arttı - 15
Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyesi 4 kat arttı - 16
Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyesi 4 kat arttı - 17
Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyesi 4 kat arttı - 18
Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyesi 4 kat arttı - 19
Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyesi 4 kat arttı - 20
Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyesi 4 kat arttı - 21
Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyesi 4 kat arttı - 22
Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyesi 4 kat arttı - 23
Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyesi 4 kat arttı - 24
Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyesi 4 kat arttı - 25
Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyesi 4 kat arttı - 26
Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyesi 4 kat arttı - 27
Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyesi 4 kat arttı - 28

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