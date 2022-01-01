Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyesi 4 kat arttı

ESNAF ÖNLEM ALDI

Tunca kıyısında lokantası bulunan Selahattin Kaya, "Son haftayla birlikte Balkanlar ile Edirne ve çevresinde ciddi yağışlar oldu. Biz de nehir kenarında işletmecilik yaptığımız için tüm önlemlerimizi ona göre aldık. Umuyorum ki suyun güzelliği bu şekilde kalsın. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda fazla yağış kaynaklı sel suları basmıştı. İnşallah bu olayları tekrar yaşamayız" dedi.