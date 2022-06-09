EFES 2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri yapıldı

Haberler - NTV - Anadolu Ajansı 09.06.2022 - 07:13 | Son Güncelleme : 09.06.2022 - 07:16
Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı; seçkin gözlemci günü faaliyetleriyle devam etti. 9 Mayıs'ta başlayan, 20 Mayıs'ta ise atışlı bölüme geçilen tatbikatın gece safhasında; senaryo canlandırıldı.
Özel kuvvet timleri senaryo gereği işgal edilen bir adaya deniz ve havadan sızdı.
Tatbikatın gece bölümünü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bazı ülkelerin savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarıyla birlikte takip etti.
Gece faaliyetleri kapsamında hedefler Cirit, UMTAS, OMTAS uzun ve orta menzilli tanksavar füzeleri, ATAK helikopterleri ve Korkut hava savunma silah sisteminin de bulunduğu yerli ve milli silah sistemleri tarafından tam isabetle vuruldu.
Atak helikopterleriyle F-16'lar, önceden belirlenen hedefleri ateş altına aldı.
F-16 savaş uçağından atılan Pod sistemli füze de hedefini başarıyla imha etti.
Yerli imkanlarla geliştirilen 8 adet yeni tip tank çıkarma gemisi, tank ve personeli karaya çıkardı.
SAT VE SAS komandoları tarafından çıkarma yapılan bölgede su altı engelleri temizlendi.
Tatbikatta topçu atışları, Türk ve ABD askerleri tarafından müşterek gerçekleştirildi.
Hedeflerin imhasında yerli ve milli Hava Savunma Sistemi Korkut da kullanıldı.
Efes 2022’nin bugün yapılacak etkinliklerle sona erecek.
Bugünün faaliyetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da izlemesi bekleniyor.