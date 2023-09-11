Eğirdir Gölü “bir damla dahi su alınamaz” seviyesini gördü
Isparta’daki Eğirdir Gölü’nde su, kritik seviyenin altına indi. Gölde seviye 914,74 metrenin altında seyrediyor. Buna rağmen bölgedeki arazilerde, bilinçsizce sulama yapılmaya devam ediliyor. Göldeki su seviyesinin “bir damla dahi su alınamaz” denilen seviyeye gerilediğini söyleyen Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, acil önlem çağrısında bulundu.
Türkiye kurak bir yaz mevsimini geride bıraktı. Yurdun pek çok bölgesinde barajlar ve göllerde kritik seviyeler görüldü.
O noktalardan bir tanesi de Isparta’daki Eğirdir Gölü.
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Kurulu Üyesi ve TTKD Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, su seviyesi düşen ve kuraklık tehlikesi ile karşı karşı kalan Eğirdir Gölü çevresinde vahşi tarımsal sulama yapılan elma bahçelerini görüntüleyip, tepki gösterdi.
Eğirdir Gölü’nün mevcut su kalitesinin korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması için havzadaki her türlü faaliyetin düzenlenmesi amacıyla gerekli hukuki ve teknik esasları içeren göle ilişkin özel hükümde, “Genel Hükümlerin C maddesince, Eğirdir Gölü'nde su seviyesi 914,74 metreden sonra (itibaren) hiçbir şekilde gölden su çekimi yapılmasına izin verilmez.” denildiğine işaret etti.