Eğlence merkezi saldırganı takside yakalandı

Garsonlardan Tolga Ergün ve Yiğit Selçuk ile müşteri Mertcan A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyürken, Mertcan A., üzerindeki tabancayı çekip, ateş etti. Kurşunların isabet ettiği güvenlik görevlisi Efendi Doğan ile Yiğit Selçuk ve Tolga Ergün yaralandı.