Eğlence merkezi saldırganı takside yakalandı
Bursa’da bir alışveriş merkezindeki eğlence merkezinde çıkan tartışmada, 2 garson ve bir güvenlik görevlisini vuran Mertcan A., 128 gün sonra yakalandı. Polis tarafından takibe alınan Mertcan A., bindiği takside gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinden sahte kimlik çıktı.
Bursa’da bir eğlence merkezinde çıkan tartışmada 3 kişiyi vuran şüpheli, 128 gün sonra polis takibiyle yakalandı.Olay, 23 Eylül 2023’te saat 23.30 sıralarında Nilüfer’deki bir alışveriş merkezinde bulunan eğlence mekanında meydana geldi.