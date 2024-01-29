Eğlence merkezi saldırganı takside yakalandı

Bursa’da bir alışveriş merkezindeki eğlence merkezinde çıkan tartışmada, 2 garson ve bir güvenlik görevlisini vuran Mertcan A., 128 gün sonra yakalandı. Polis tarafından takibe alınan Mertcan A., bindiği takside gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinden sahte kimlik çıktı.

Eğlence merkezi saldırganı takside yakalandı - 1

Bursa’da bir eğlence merkezinde çıkan tartışmada 3 kişiyi vuran şüpheli, 128 gün sonra polis takibiyle yakalandı.

Olay, 23 Eylül 2023’te saat 23.30 sıralarında Nilüfer’deki bir alışveriş merkezinde bulunan eğlence mekanında meydana geldi.

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Eğlence merkezi saldırganı takside yakalandı - 2

Garsonlardan Tolga Ergün ve Yiğit Selçuk ile müşteri Mertcan A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyürken, Mertcan A., üzerindeki tabancayı çekip, ateş etti. Kurşunların isabet ettiği güvenlik görevlisi Efendi Doğan ile Yiğit Selçuk ve Tolga Ergün yaralandı.
Eğlence merkezi saldırganı takside yakalandı - 3

Şüpheli Mertcan A., otomobiliyle kaçarken, yaralılar ise araçlarla özel bir hastaneye götürüldü.

Eğlence merkezi saldırganı takside yakalandı - 4

TAKSİDE YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, il dışına çıkan şüphelinin Bursa’ya geri döndüğünü tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mertcan A.’yı takibe aldı.
Eğlence merkezi saldırganı takside yakalandı - 5

Mertcan A., dün bindiği takside üzerinde sahte kimlikle yakalandı.

Gözaltına alınan Mertcan A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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