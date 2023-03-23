Elazığ'da suyu çekilen baraj sahasında 83 yıllık tren istasyonu gün yüzüne çıktı

Elazığ'da kuraklık nedeniyle suyun çekildiği Keban Baraj Gölü'ndeki 83 yıllık tren istasyonu gün yüzüne çıktı. Eski tren istasyonu nostaljik değerinden dolayı görenlerin ilgisini çekiyor.

Elazığ'da suyu çekilen baraj sahasında 83 yıllık tren istasyonu gün yüzüne çıktı - 1

Son 22 yılın en kurak Ocak ayının yaşandığı Türkiye'de barajlardaki su miktarı kritik sevilere kadar düştü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Elazığ'da suyu çekilen baraj sahasında 83 yıllık tren istasyonu gün yüzüne çıktı - 2

Elazığ'daki Keban Baraj Gölü'nün suyu da kuraklık nedeniyle çekildi.

Elazığ'da suyu çekilen baraj sahasında 83 yıllık tren istasyonu gün yüzüne çıktı - 3

Suyun çekilmesiyle baraj sahasındaki 83 yıllık tren istasyonu gün yüzüne çıktı.

Elazığ'da suyu çekilen baraj sahasında 83 yıllık tren istasyonu gün yüzüne çıktı - 4

Merkeze bağlı Yünlüce köyü sınırlarındaki baraj gölü sahasında bulunan, yazılı ve sözlü kaynaklara göre 1940 yılında yapıldığı ifade edilen tren istasyonu, 1974 yılında Keban Baraj gölünün su tutmaya başlamasıyla sular altında kaldı.

Elazığ'da suyu çekilen baraj sahasında 83 yıllık tren istasyonu gün yüzüne çıktı - 5

Suyun yaklaşık 550 metre çekildiği baraj sahasında ortaya çıkan eski tren istasyonu nostaljik değerinden dolayı görenlerin ilgisini çekiyor.

Elazığ'da suyu çekilen baraj sahasında 83 yıllık tren istasyonu gün yüzüne çıktı - 6

Bulunduğu alanda aralıklarla dizili, tuğladan yapılı ve birden fazla odası bulunan 4 farklı binadan oluşan tren istasyonundaki yapılar, harabeye dönmekle beraber sadece bazı duvar kısımları ayakta duruyor.

Elazığ'da suyu çekilen baraj sahasında 83 yıllık tren istasyonu gün yüzüne çıktı - 7

Yünlüce köyü sakinlerinden Şaban Ayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyün yaşlılarından öğrendikleri kadarıyla baraj suyunun çekilmesiyle gün yüzüne çıkan istasyonun 1940'ta yapıldığını belirtti.

Elazığ'da suyu çekilen baraj sahasında 83 yıllık tren istasyonu gün yüzüne çıktı - 8

Keban Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla istasyonun 1974'ten sonra su altında kaldığını ifade eden Ayar, şunları söyledi:

"Tren istasyonun aktif olduğu dönemlerde köyümüz çok daha kalabalıktı. Ayrıca o dönemlerde bölgeden çıkarılan madenler buradan vagonlara yükleniyordu. Zamanında bölgeyi baraj suları alınca tren istasyonu da buradan ileride bir köy var (Muratbağı), oraya taşındı."

Elazığ'da suyu çekilen baraj sahasında 83 yıllık tren istasyonu gün yüzüne çıktı - 9

Ayar, tren istasyonunun nostaljik değerinden dolayı zaman zaman insanların gelip istasyonun çevresinde gezinti yaptıklarını aktararak, "Burada tarihi bir geçmiş var, insanlar geliyor bir nevi geçmişe yolculuk yapıyorlar. Anılar, eski hatıralar var, gelip burada zaman geçiriyorlar." dedi.

Elazığ'da suyu çekilen baraj sahasında 83 yıllık tren istasyonu gün yüzüne çıktı - 10
Elazığ'da suyu çekilen baraj sahasında 83 yıllık tren istasyonu gün yüzüne çıktı - 11
Elazığ'da suyu çekilen baraj sahasında 83 yıllık tren istasyonu gün yüzüne çıktı - 12
Elazığ'da suyu çekilen baraj sahasında 83 yıllık tren istasyonu gün yüzüne çıktı - 13
Elazığ'da suyu çekilen baraj sahasında 83 yıllık tren istasyonu gün yüzüne çıktı - 14
Elazığ'da suyu çekilen baraj sahasında 83 yıllık tren istasyonu gün yüzüne çıktı - 15
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