Elinde silahla intihara kalkışan cezaevi firarisi, 8 saatte ikna edildi
DHA
Eskişehir'de açık cezaevinden firar eden Cevahir Y., sabah erken saatlerde kendisinden şüphelenen mahalle bekçilerinden kaçtı. Yakalanacağını anlayınca havaya ateş ettiği silahı kendisine doğrultarak intihar edeceğini söyleyen Cevahir Y., polis ve özel harekat ekiplerinin 8 saat süren ikna çabalarının ardından tabancasını bırakarak teslim oldu.
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1Eskişehir’de uyuşturucu kullanmak ve kumar oynatmak suçlarından bir süredir açık cezaevinde bulunan Cevahir Y. (30), izinli olarak çıktığı cezaevine dönmedi.
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2Saat 05.00 sıralarında Çamlıca Mahallesi’nde dolaştığı sırada mahalle bekçilerinin dikkatini çeken Cevahir Y., bekçilerin ''dur'' ihtarına uymayıp, havaya 2 el ateş ederek kaçtı.
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3Yaklaşık 200 metre kaçan Cevahir Y., Çamlıca Mahallesi Kanalboyu Sokak üzerindeki ağaçlık alanda etrafını saran polis ve bekçileri görünce silahı kendisine doğrultarak intihar edeceğini söyledi.
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4Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Özel Harekat ekipleri Cevahir Y.'nin olduğu sokağa sevk edildi. Sokak trafiğe kapatılırken, tedbir amacıyla da sağlık ekipleri çağrıldı.
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5İki polis memuru müzakereci olarak Cevahir Y.'yi teslim olmaya ikna etmeye çalıştı. Cevahir Y., polislerin alandan çekilerek gitmelerine izin vermesini istedi.
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6Sabah 05.00 sıralarında başlayan ikna çabası 13.00 sıralarında Cevahir Y.'nin kalbine tuttuğu tabancayı polise vermesi sonucu sona erdi.
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7Gözaltına alınan Cevahir Y., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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