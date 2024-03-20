Emanet altın ve dövizlerle kaçan kuyumcular yakalandı
Bursa’da iki kuyumcu kar vaadiyle vatandaşlardan topladıkları altınlarla ortadan kayboldu. Mağdurların şikayeti üzerine harekete geçen polis, iki kuyumcuyu operasyonla yakaladı. Olayda şikayetçi sayısının 55 olduğu öğrenildi.
Bursa’da iki kuyumcu, kar payı vaadiyle topladıkları altınlarla ortadan kayboldu.
Olay, Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi.Kuyumcu Murat Y. ile ortağı İbrahim K., iddiaya göre müşterilerinin yatırım amaçlı satın aldıkları altınları, kar payı vereceğini taahhüt edip emanet almaya başladı.