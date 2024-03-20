Emanet altın ve dövizlerle kaçan kuyumcular yakalandı

Kısa süre sonra çok sayıda kişi, kuyumcu dükkanının önünde toplandı.

İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, mağdurları şikayetçi olmaları için Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne yönlendirdi.

50 bin liradan 2 milyon liraya kadar dolandırıldıklarını öne süren 15 kişinin şikayetiyle, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.