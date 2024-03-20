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Emanet altın ve dövizlerle kaçan kuyumcular yakalandı

Bursa’da iki kuyumcu kar vaadiyle vatandaşlardan topladıkları altınlarla ortadan kayboldu. Mağdurların şikayeti üzerine harekete geçen polis, iki kuyumcuyu operasyonla yakaladı. Olayda şikayetçi sayısının 55 olduğu öğrenildi.

Emanet altın ve dövizlerle kaçan kuyumcular yakalandı - 1

Bursa’da iki kuyumcu, kar payı vaadiyle topladıkları altınlarla ortadan kayboldu.

Olay, Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

Kuyumcu Murat Y. ile ortağı İbrahim K., iddiaya göre müşterilerinin yatırım amaçlı satın aldıkları altınları, kar payı vereceğini taahhüt edip emanet almaya başladı.

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Emanet altın ve dövizlerle kaçan kuyumcular yakalandı - 2

Uygun fiyata döviz de bozan şüpheliler, bir süre sonra müşterilerine, ellerinde nakit olmadığını, daha sonra ödeme yapacaklarını söyleyerek döviz birikimlerini emanet aldı.

Dün sabah saatlerinde kuyumcuya giden bir müşteri, dükkanın kapalı olduğunu görünce camdan içeri baktı.

Sergilenen altınların da yerinde olmadığını ve dükkanın boşaltıldığını gören kişi, dolandırıldığını anlayıp, ihbarda bulundu.
Emanet altın ve dövizlerle kaçan kuyumcular yakalandı - 3

Kısa süre sonra çok sayıda kişi, kuyumcu dükkanının önünde toplandı.

İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, mağdurları şikayetçi olmaları için Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne yönlendirdi.

50 bin liradan 2 milyon liraya kadar dolandırıldıklarını öne süren 15 kişinin şikayetiyle, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Emanet altın ve dövizlerle kaçan kuyumcular yakalandı - 4

Haberin duyulmasının ardından şikayetçi sayısı 55’e ulaştı.

Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler, Murat Y’yi Bursa’da, ortağı İbrahim K. ile eşi Özlem K’yi Bolu’da yakalayarak gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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