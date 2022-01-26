Emekli imam kardan cemaat yaptı

Haberler - İHA 26.01.2022 - 15:54 | Son Güncelleme : 26.01.2022 - 16:14
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kar yağışı sonrasında ilginç bir görüntü ortaya çıktı.
Yerel basında yer alan haberlere göre; eski bir imam olan vatandaş, kardan yaptığı cemaati fotoğraflayarak sosyal medyaya yükledi.
Musalla taşına da kardan bir cenaze koyan vatandaş, fotoğrafladığı o anlar sosyal medya hesabından paylaştı.
İmamın kar yağışına yönelik bu esprili yaklaşımı sosyal medyada ilgi çekti.
Emekli imamın kendisi de kardan cemaatle saf tuttu.
Sosyal medyada kardan yapılmış hoca, cemaat ve cenazeyi görenler bazı kullanıcılar 'Hoca bize ölümü hatırlatmaya çalışıyor' yorumunu yaptı.