Emekli imam kardan cemaat yaptı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası emekli bir imam olduğu öğrenilen vatandaş, kardan cemaat yaparak cenaze namazı kıldırdı.

Haberler - İHA 26.01.2022 - 15:54 | Son Güncelleme : 26.01.2022 - 16:14

Emekli imam kardan cemaat yaptı - 1

’nın Adapazarı ilçesinde kar yağışı sonrasında ilginç bir görüntü ortaya çıktı.

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Yerel basında yer alan haberlere göre; eski bir imam olan vatandaş, kardan yaptığı cemaati fotoğraflayarak sosyal medyaya yükledi.

Emekli imam kardan cemaat yaptı - 3

Musalla taşına da kardan bir cenaze koyan vatandaş, fotoğrafladığı o anlar sosyal medya hesabından paylaştı. 

İmamın kar yağışına yönelik bu esprili yaklaşımı sosyal medyada ilgi çekti.

Emekli imamın kendisi de kardan cemaatle saf tuttu.

Emekli imam kardan cemaat yaptı - 4

Sosyal medyada kardan yapılmış hoca, cemaat ve cenazeyi görenler bazı kullanıcılar 'Hoca bize ölümü hatırlatmaya çalışıyor' yorumunu yaptı.

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